El insólito momento que vivió Chile en el Mundial Sub 20 que se juega en ese país

Luego de la derrota de los locales por 2-1 ante Egipto, los jugadores de la Roja creyeron que estaban eliminados del Mundial Sub 20 y quebraron en llanto, peeerooo… Minutos más tarde se enteraron que clasificaron a los 8vos por ¡tener menos tarjetas amarillas! porque ambos quedaron igualados en todos los criterios de desempate (puntos, diferencia de gol, goles a favor y en contra)

Como el local tuvo menos amarillas (cinco contra siete), se aseguró el 2° puesto del Grupo A. Los egipcios pueden clasificar como uno de los cuatro mejores terceros.