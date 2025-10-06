El informe de la Policía de Catamarca sobre el vuelco fatal de este lunes en Los Altos

En la madrugada de hoy, a las 04:30, en la Ruta Nacional N° 64, a la altura del Club Hípico Don Facundo, de la localidad de Los Altos, Departamento Santa Rosa, se registró un siniestro vial fatal.

Jorge Luis Ortiz (26), circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa Classic, dominio IFA-178, de color gris, y por razones que se investigan, perdió el control del rodado y volcó a un costado de la banquina.

Como consecuencia del siniestro, el joven resultó lesionado y debió ser asistido por profesionales médicos del Nosocomio Zonal, quienes lo trasladaron al Hospital de Urgencias de esta Ciudad Capital, y cabe señalar que durante el trayecto perdió la vida a raíz de las graves lesiones sufridas, por lo que finalmente intervinieron efectivos de la Comisaría de Los Altos y sumariantes de la Unidad Judicial N° 12 para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.