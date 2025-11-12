Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El INDEC difundirá hoy miércoles la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles 12 de noviembre a las 16 horas la inflación correspondiente a octubre. De acuerdo con las estimaciones de las principales consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a ubicarse por encima del 2%, en línea con el dato de septiembre, que fue del 2,1%.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) proyectó que la inflación del décimo mes del año alcanzará 2,2%, mientras que la variación acumulada de 2025 se ubicaría en 29,6%, según el promedio de las 42 consultoras participantes.

En tanto, C&T Asociados registró un incremento del 2% en el Gran Buenos Aires, con una leve desaceleración respecto del mes anterior, mientras que la inflación interanual se redujo de 30,3% a 29,3%. Por su parte, Equilibra prevé un alza de 2,1%, con una inflación núcleo cercana al 2,2%, y el CREEBBA (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca) estimó un IPC de 2,2%. En la misma línea, EcoGo y Econoviews proyectaron 2,4%, impulsado por subas en alimentos, verdulería y carnes.

Los rubros con mayores aumentos

Según C&T Asociados, el rubro Bienes y servicios varios encabezó las subas con un incremento del 4,5%, impulsado por los aumentos en cigarrillos y artículos de tocador y belleza. Le siguieron Indumentaria y Esparcimiento, ambos con alzas cercanas al 3%.
“En indumentaria se trató de un comportamiento habitual del mes de octubre por la salida al mercado de la ropa de verano. En esparcimiento se destacó el alza de los paquetes turísticos, explicada por el feriado largo y el efecto del mayor tipo de cambio”, explicaron desde la consultora.

El rubro Alimentos y bebidas tuvo una suba promedio de 1,4%, con una aceleración hacia el cierre del mes. Se destacaron los incrementos en panificados y carnes, mientras que hubo moderación en aceites, frutas y lácteos, y una baja en verduras.

Por su parte, Equilibra midió un comportamiento heterogéneo en los precios. Los mayores aumentos se dieron en Bebidas alcohólicas y tabaco (2,9%), Transporte (2,8%), y Bienes y servicios varios (2,5%), seguidos por Alimentos y bebidas (2,3%). Entre los productos que más impulsaron la inflación núcleo se encuentran autos, alquileres, servicios de salud y cuidado personal.

El CREEBBA, en tanto, reportó fuertes incrementos en Transporte y comunicaciones (3,5%), Educación (2,9%), Bienes y servicios (2,4%), y Alimentos y bebidas y Salud (2,2%). Los autos 0 km subieron 5,6%, mientras que seguros y estacionamiento aumentaron 4,4%.

En el rubro educativo, se destacó el incremento de las cuotas en los colegios privados, tras la reciente eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que dispuso el Gobierno.

Expectativas oficiales y perspectivas

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas cambiarias, al asegurar que brinda previsibilidad al mercado. “Brinda previsibilidad y permitirá que la inflación mensual sea menor al 1% a mediados de 2026”, sostuvo. Además, anticipó que la economía podría crecer entre 5% y 6% el próximo año, reforzando su mensaje optimista sobre la recuperación macroeconómica.

La expectativa oficial es que el índice de octubre confirme una estabilización del ritmo inflacionario, aunque las consultoras coinciden en que todavía persisten presiones de costos y reacomodamientos de precios relativos.

  • Catamarca: entregaron los premios de los Juegos Florales 2025 en la Escuela Secundaria N°92

    Catamarca: entregaron los premios de los Juegos Florales 2025 en la Escuela Secundaria N°92

    La Escuela Secundaria N°92, con sede en el Hogar Escuela Fray Mamerto Esquiú, fue este martes el escenario de la ceremonia de premiación de los Juegos Florales 2025, certamen literario que convocó a más de 70 estudiantes de diferentes establecimientos educativos de la Capital. Durante el acto, se distinguió a los ganadores y participantes en…

  • Hoy el Móvil del Registro Civil estará en la plaza Crisanto Gómez

    Hoy el Móvil del Registro Civil estará en la plaza Crisanto Gómez

    Llevando los servicios del Estado a los barrios de la Capital y el interior provincial, el Registro Civil Catamarca continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida, acercando los trámites a los vecinos y vecinas y facilitando el acceso a la actualización y obtención de documentos esenciales. Durante la segunda semana de noviembre, el…

  • El INDEC difundirá hoy miércoles la inflación de octubre

    El INDEC difundirá hoy miércoles la inflación de octubre

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles 12 de noviembre a las 16 horas la inflación correspondiente a octubre. De acuerdo con las estimaciones de las principales consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a ubicarse por encima del 2%, en línea con el dato de…

  • Hoy miércoles en Catamarca inauguran el primer Mercado Cooperativo Productivo

    Hoy miércoles en Catamarca inauguran el primer Mercado Cooperativo Productivo

    Para impulsar un nuevo eje de desarrollo productivo en nuestra Provincia, este miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas se llevará a cabo la inauguración del primer Mercado Cooperativo Productivo ubicado en la Ruta provincial N°4 Km 5, en el Calvario. El espacio para fortalecer la producción y el trabajo cooperativo catamarqueño es impulsado…

  • Quiénes cobran hoy miércoles 12 de noviembre según ANSES

    Quiénes cobran hoy miércoles 12 de noviembre según ANSES

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy miércoles continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento. Pensiones No Contributivas Titulares con documentos finalizados en 4 y 5 cobran su…

  • Catamarca: la próxima semana se realizará la apertura de sobres para la reconstrucción del puente de Belén

    Catamarca: la próxima semana se realizará la apertura de sobres para la reconstrucción del puente de Belén

    El gobernador Raúl Jalil encabezará el próximo martes, en la ciudad de Belén, el acto de apertura de sobres correspondiente al proceso licitatorio que tiene como objetivo llevar adelante la obra de reconstrucción del puente Belén y la construcción de nuevas defensas a la vera del mismo, lo que representa una obra requerida por la…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4