El INDEC difundirá hoy miércoles la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles 12 de noviembre a las 16 horas la inflación correspondiente a octubre. De acuerdo con las estimaciones de las principales consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a ubicarse por encima del 2%, en línea con el dato de septiembre, que fue del 2,1%.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) proyectó que la inflación del décimo mes del año alcanzará 2,2%, mientras que la variación acumulada de 2025 se ubicaría en 29,6%, según el promedio de las 42 consultoras participantes.

En tanto, C&T Asociados registró un incremento del 2% en el Gran Buenos Aires, con una leve desaceleración respecto del mes anterior, mientras que la inflación interanual se redujo de 30,3% a 29,3%. Por su parte, Equilibra prevé un alza de 2,1%, con una inflación núcleo cercana al 2,2%, y el CREEBBA (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca) estimó un IPC de 2,2%. En la misma línea, EcoGo y Econoviews proyectaron 2,4%, impulsado por subas en alimentos, verdulería y carnes.

Los rubros con mayores aumentos

Según C&T Asociados, el rubro Bienes y servicios varios encabezó las subas con un incremento del 4,5%, impulsado por los aumentos en cigarrillos y artículos de tocador y belleza. Le siguieron Indumentaria y Esparcimiento, ambos con alzas cercanas al 3%.

“En indumentaria se trató de un comportamiento habitual del mes de octubre por la salida al mercado de la ropa de verano. En esparcimiento se destacó el alza de los paquetes turísticos, explicada por el feriado largo y el efecto del mayor tipo de cambio”, explicaron desde la consultora.

El rubro Alimentos y bebidas tuvo una suba promedio de 1,4%, con una aceleración hacia el cierre del mes. Se destacaron los incrementos en panificados y carnes, mientras que hubo moderación en aceites, frutas y lácteos, y una baja en verduras.

Por su parte, Equilibra midió un comportamiento heterogéneo en los precios. Los mayores aumentos se dieron en Bebidas alcohólicas y tabaco (2,9%), Transporte (2,8%), y Bienes y servicios varios (2,5%), seguidos por Alimentos y bebidas (2,3%). Entre los productos que más impulsaron la inflación núcleo se encuentran autos, alquileres, servicios de salud y cuidado personal.

El CREEBBA, en tanto, reportó fuertes incrementos en Transporte y comunicaciones (3,5%), Educación (2,9%), Bienes y servicios (2,4%), y Alimentos y bebidas y Salud (2,2%). Los autos 0 km subieron 5,6%, mientras que seguros y estacionamiento aumentaron 4,4%.

En el rubro educativo, se destacó el incremento de las cuotas en los colegios privados, tras la reciente eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que dispuso el Gobierno.

Expectativas oficiales y perspectivas

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas cambiarias, al asegurar que brinda previsibilidad al mercado. “Brinda previsibilidad y permitirá que la inflación mensual sea menor al 1% a mediados de 2026”, sostuvo. Además, anticipó que la economía podría crecer entre 5% y 6% el próximo año, reforzando su mensaje optimista sobre la recuperación macroeconómica.

La expectativa oficial es que el índice de octubre confirme una estabilización del ritmo inflacionario, aunque las consultoras coinciden en que todavía persisten presiones de costos y reacomodamientos de precios relativos.