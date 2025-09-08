Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El incómodo momento de anoche: murmullos al audio de Cristina desde su prisión, y ovación para Kicillof

El peronismo celebró este domingo una contundente victoria en la provincia de Buenos Aires, con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. El triunfo fue interpretado como un espaldarazo político a Axel Kicillof, que se puso la campaña al hombro y apostó a desdoblar los comicios, una decisión que la propia Cristina Kirchner había rechazado en un primer momento.

La noche de festejos en el búnker bonaerense dejó una postal reveladora de la interna peronista. Mientras Kicillof se mostraba como el gran arquitecto de la victoria, Máximo Kirchner no asistió al acto central. Cristina, en tanto, envió un audio grabado desde su prisión domiciliaria, que fue transmitido a los presentes.

Lejos de generar entusiasmo, el mensaje de la exmandataria fue percibido como oportunista y poco creíble. Los militantes aplaudieron con tibieza, casi por obligación, marcando la distancia con el liderazgo histórico del kirchnerismo.

El contraste llegó cuando terminó el audio: los asistentes comenzaron a corear con entusiasmo “Boron bon bon, boron bon bon, es para Axel, la conducción”, en una clara señal de respaldo al gobernador bonaerense como nuevo conductor del peronismo a nivel nacional.

La celebración no sólo selló una victoria electoral, sino que también reflejó un cambio de época dentro del movimiento peronista, donde Kicillof empieza a perfilarse como la figura central para disputar la conducción política frente al desgaste de la exvicepresidenta.

  • En Catamarca, avanza la Etapa Provincial de los Juegos Evita

    En Catamarca, avanza la Etapa Provincial de los Juegos Evita

    Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social, continúa disputándose la Etapa Provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se disputarán en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires del 29 de septiembre al 4 de…

  • El incómodo momento de anoche: murmullos al audio de Cristina desde su prisión, y ovación para Kicillof

    El incómodo momento de anoche: murmullos al audio de Cristina desde su prisión, y ovación para Kicillof

    El peronismo celebró este domingo una contundente victoria en la provincia de Buenos Aires, con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. El triunfo fue interpretado como un espaldarazo político a Axel Kicillof, que se puso la campaña al hombro y apostó a desdoblar los comicios, una decisión que la propia Cristina…

  • Desde hoy lunes: cronograma semanal de control focal por Dengue en Catamarca

    Desde hoy lunes: cronograma semanal de control focal por Dengue en Catamarca

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la…

  • Raúl Jalil y los otros gobernadores que felicitaron a Axel Kicillof

    Raúl Jalil y los otros gobernadores que felicitaron a Axel Kicillof

    Anoche, pasadas las 21 horas, comenzaron a conocerse los primeros resultados de las elecciones bonaerenses, que demuestran una victoria del peronismo por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA). En consecuencia, las reacciones de los gobernadores no se hicieron esperar: desde un llamado de atención al Gobierno, con un mensaje unificado, al festejo peronista. Pese a que…

  • La foto de la derrota de Javier Milei, con sugestivas ausencias

    La foto de la derrota de Javier Milei, con sugestivas ausencias

    Con rostro adusto, Javier Milei enfrentó su peor noche política en el búnker libertario de La Plata rodeado por casi todo su gabinete. La tristeza fue palpable de principio fin durante los pocos minutos en que ocupó el escenario, reconoció la caída contra el peronismo en Buenos Aires y prometió “corregir errores”, al tiempo que ratificó el rumbo económico de su…

  • La reacción de Luis Caputo a la derrota: “Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario”

    La reacción de Luis Caputo a la derrota: “Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario”

    Al confirmarse la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (46.9% a 33.8%), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió de urgencia a intentar calmar los mercados con un mensaje en sus redes sociales: “Nada va a cambiar en lo económico”. El posteo del ministro, publicado pasadas las 22:00 horas, busca frenar…