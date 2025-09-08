El incómodo momento de anoche: murmullos al audio de Cristina desde su prisión, y ovación para Kicillof

El peronismo celebró este domingo una contundente victoria en la provincia de Buenos Aires, con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. El triunfo fue interpretado como un espaldarazo político a Axel Kicillof, que se puso la campaña al hombro y apostó a desdoblar los comicios, una decisión que la propia Cristina Kirchner había rechazado en un primer momento.

La noche de festejos en el búnker bonaerense dejó una postal reveladora de la interna peronista. Mientras Kicillof se mostraba como el gran arquitecto de la victoria, Máximo Kirchner no asistió al acto central. Cristina, en tanto, envió un audio grabado desde su prisión domiciliaria, que fue transmitido a los presentes.

Lejos de generar entusiasmo, el mensaje de la exmandataria fue percibido como oportunista y poco creíble. Los militantes aplaudieron con tibieza, casi por obligación, marcando la distancia con el liderazgo histórico del kirchnerismo.

El contraste llegó cuando terminó el audio: los asistentes comenzaron a corear con entusiasmo “Boron bon bon, boron bon bon, es para Axel, la conducción”, en una clara señal de respaldo al gobernador bonaerense como nuevo conductor del peronismo a nivel nacional.

La celebración no sólo selló una victoria electoral, sino que también reflejó un cambio de época dentro del movimiento peronista, donde Kicillof empieza a perfilarse como la figura central para disputar la conducción política frente al desgaste de la exvicepresidenta.