Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Hospital San Juan Bautista suma equipamiento de última generación para pacientes oncológicos

El Gobierno de Catamarca continúa fortaleciendo el sistema público de salud con nuevas inversiones y donaciones estratégicas. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la ministra de Salud, Johana Carrizo, recorrió el Hospital Interzonal San Juan Bautista y entregó equipamiento de vanguardia para optimizar la atención en el nosocomio central.

La institución recibió un moderno ecógrafo, una mesa de anestesia de última generación y un set de instrumental quirúrgico, gracias a una donación de la Fundación “Dr. Silvio Sebastián Macchiavello”. Con estos recursos, se habilitó un cuarto quirófano que estará destinado principalmente a cirugías vinculadas a patologías oncológicas, ampliando la capacidad de respuesta del hospital.

“Son dos equipos de última generación y también instrumental quirúrgico que va a contribuir a la salud de la provincia”, destacó Gustavo Cassieri, representante de la Fundación. En ese sentido, explicó que el trabajo de la institución está orientado al área oncológica, aunque los nuevos dispositivos estarán disponibles para toda la comunidad de Catamarca.

El aporte marca un nuevo avance en la consolidación de la infraestructura sanitaria provincial, con el objetivo de garantizar una atención integral y de calidad para los pacientes.

  • El mapa de la pobreza argentina: Gran Catamarca tiene un 34% de las personas bajo la línea de pobreza

    El mapa de la pobreza argentina: Gran Catamarca tiene un 34% de las personas bajo la línea de pobreza

    La pobreza en la Argentina continúa siendo un problema extendido, con fuertes contrastes entre regiones y ciudades. De acuerdo con el informe del Indec del primer semestre de 2025, el 31,6% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 6,9% no lograba cubrir la canasta básica alimentaria y quedó en la indigencia. En…

  • El Hospital San Juan Bautista suma equipamiento de última generación para pacientes oncológicos

    El Hospital San Juan Bautista suma equipamiento de última generación para pacientes oncológicos

    El Gobierno de Catamarca continúa fortaleciendo el sistema público de salud con nuevas inversiones y donaciones estratégicas. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la ministra de Salud, Johana Carrizo, recorrió el Hospital Interzonal San Juan Bautista y entregó equipamiento de vanguardia para optimizar la atención en el nosocomio central. La institución recibió un moderno ecógrafo,…

  • Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York

    Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York

    El presidente Javier Milei se reunió hoy en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y reiteró su pedido por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza desde hace casi dos años. El encuentro se dio en el último día de actividades de Milei en la ciudad estadounidense antes de emprender…

  • Motoristas policiales catamarqueños fueron reconocidos por personal médico del Hospital de Valle Viejo

    Motoristas policiales catamarqueños fueron reconocidos por personal médico del Hospital de Valle Viejo

    En la jornada de hoy, en el Hospital Dr. Dermidio Herrera, de la localidad de Villa Dolores, Dpto. Valle Viejo, efectivos policiales del Grupo de Acción Motorizada (GAM-PAMPA) fueron reconocidos por personal médico del Área Programática N° 2, debido a su oportuna intervención el día 20 de Septiembre del 2.025. La noche de aquél día, a través…

  • Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechosos de cometer un ilícito

    Catamarca: detienen a dos jóvenes sospechosos de cometer un ilícito

    Hoy, a las 16:00, por requerimiento del SAE-911, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta una estación de servicio ubicada en la avenida Maipú Norte S/N°, donde un joven de 28 años de edad les comentó que dos sujetos habrían cometido un ilícito en el baño del lugar, para luego darse a la fuga. Más tarde, en inmediaciones a la esquina…

  • Jóvenes universitarios argentinos clasificaron al Mundial de Petróleo en Houston

    Jóvenes universitarios argentinos clasificaron al Mundial de Petróleo en Houston

    La educación universitaria argentina sigue dejando huella de su excelencia. Esta vez, equipos de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se ubicaron entre los cuatro primeros puestos de la competencia regional PetroBowl 2025, organizada por la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés) en Río de Janeiro,…

Anuncio
Anuncio