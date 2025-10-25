El Hospital San Juan Bautista incorporó equipamiento tecnológico a través del Programa SUMAR+

El Hospital Interzonal San Juan Bautista se incorporó nuevo equipamiento tecnológico destinado a fortalecer la infraestructura informática y administrativa de la institución. A través del Programa SUMAR+ del Ministerio de Salud de la Nación, se adquirieron 20 computadoras, 20 mesas escritorios, 20 sillas ergonómicas y 12 impresoras de última generación, que serán destinadas a los servicios que requerían la renovación de sus recursos tecnológicos para optimizar la implementación de la historia clínica digital y mejorar los procesos de atención.

El Programa SUMAR+ es una iniciativa orientada a mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud pública, fortaleciendo la facturación institucional y promoviendo la eficiencia en la gestión hospitalaria. En el hospital, la optimización de la carga del programa representa una oportunidad clave para incrementar los ingresos institucionales y mejorar las prestaciones mediante la adquisición de insumos y mobiliario necesarios para brindar un servicio de mayor calidad.

Cabe destacar que, como institución de alta complejidad, el Hospital Interzonal San Juan Bautista cumple un rol fundamental dentro del sistema público de salud de la provincia, brindando atención a pacientes de la capital, del interior y de otras jurisdicciones. En este contexto, el Programa SUMAR+ se consolida como una herramienta esencial para recuperar financieramente parte de las prestaciones gratuitas destinadas a personas sin cobertura formal, priorizando la atención de grupos vulnerables y reforzando la capacidad del sistema sanitario provincial.

“Cada oportunidad de inversión que se puede gestionar a través de estos programas representa un avance concreto para el hospital. Nos permite mejorar la infraestructura, renovar equipamiento y optimizar los recursos, siempre con el objetivo de brindar una mejor atención a nuestros pacientes”, destacó el Director de Administración del nosocomio, CPN Matias Vargas.