El hincha de Racing que viajó “a dedo” está nominado a los premios The Best

Alejandro Ciganotto: hincha de Racing que se hizo famoso por recorrer Sudamérica viajando a pie y haciendo dedo para alentar a la “Academia”. En mayo de este año hizo más de 7.000 kilómetros, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria ante Botafogo de Brasil en la Recopa Sudamericana.

Manolo “El del Bombo”: fue un hincha español que murió el 1° de mayo del 2025 a los 76 años. Se caracterizaba por seguir a selección de España y al Valencia, siempre con su bombo. Llegó a ser considerado como el “hincha más famoso del mundo”.

Zakho fans: se trata de los hinchas del Zakho de Irak, quienes se caracterizan por acompañar incansablemente a su equipo. Antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes contra Al Huddod, el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo de juego, que luego fueron recogidos y donados a niños enfermos.