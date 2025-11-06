Radio TV Valle Viejo
El hincha de Racing que viajó “a dedo” está nominado a los premios The Best

Alejandro Ciganotto: hincha de Racing que se hizo famoso por recorrer Sudamérica viajando a pie y haciendo dedo para alentar a la “Academia”. En mayo de este año hizo más de 7.000 kilómetros, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria ante Botafogo de Brasil en la Recopa Sudamericana.

Manolo “El del Bombo”: fue un hincha español que murió el 1° de mayo del 2025 a los 76 años. Se caracterizaba por seguir a selección de España y al Valencia, siempre con su bombo. Llegó a ser considerado como el “hincha más famoso del mundo”.

Zakho fans: se trata de los hinchas del Zakho de Irak, quienes se caracterizan por acompañar incansablemente a su equipo. Antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes contra Al Huddod, el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo de juego, que luego fueron recogidos y donados a niños enfermos.

  Estudiantes catamarqueños disfrutaron de la palabra, el juego y el canto en la Feria del Libro

    Alumnos de escuelas y colegios, turistas y catamarqueños disfrutaron la mañana del jueves, primer día de la Feria del Libro 2025, con la palabra, el juego y el canto, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca. Los públicos participaron en las actividades y los talleres que se…

  Catamarca: dio inicio el operativo de evaluación de fluidez lectora en escuelas primarias

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del Plan Provincial de Alfabetización perteneciente a la Dirección de Educación Primaria, comunica que dio inicio al operativo de evaluación de fluidez lectora en las 56 escuelas primarias que forman parte del programa, donde fueron evaluados más de dos mil estudiantes, alcanzando un 96 % de…

    Un equipo de científicos logró extraer aire de 6 millones de años de antigüedad atrapado en hielo antártico y reveló secretos sobre el clima de la Tierra primitiva. La muestra, obtenida en las colinas de Allan, en la Antártida Oriental, es la más antigua jamás registrada y podría ayudar a entender mejor el cambio climático. El…

  Sesionó el senado de Catamarca

    Encabezada por la vicepresidenta del cuerpo, senadora Andrea Lobo, la Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 22° Sesión Ordinaria, oportunidad en la que se dio tratamiento a diversas iniciativas parlamentarias. En el marco del orden del día, fueron aprobados dos proyectos de resolución impulsados por los senadores José Pío Carletta y…

