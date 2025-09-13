El hijo graba a su madre teniendo sexo y luego reparten las ganancias: trabajan juntos en OnlyFans

Andressa Urach y Arthur son madre e hijo, pero también compañeros de trabajo. Él sostiene la cámara y ella tiene sexo. Luego, el producto final va a parar a OnlyFans y otras plataformas de contenido por suscripción para adultos y reparten las ganancias.

Consultado sobre este particular vínculo laboral, el joven DJ y fotógrafo brasileño dijo sabe separar lo profesional de lo personal. No tiene ningún problema en ver a su mamá teniendo relaciones con otras personas siempre y cuando sea por trabajo.

Si es exclusivamente por placer, ahí sí que no. “No me gustaría verla teniendo sexo normalmente”, dijo Arthur en una entrevista para Rede TV.

En esa entrevista, el DJ aclaró que también trabaja el plan de rodaje y en la producción de los videos. Y, a veces, da algún que otro consejo en medio del rodaje: “Yo digo ‘oh haz esta posición, la luz está mejor aquí’”.

En diálogo con Chupin, de Rádio Metropolitana, Arthur comentó no siente “ninguna emoción” cuando trabaja con Andressa. “Es mi madre y no tengo ningún tipo de lujuria por ella. A veces incluso siento asco”.

De hecho, en ese momento los dos recordaron un día que ella se ensució mientras protagonizaba una escena y él exclamó: “¡Ay, qué asco!”.

¿Cuánto gana Arthur trabajando con su madre?

Andressa comenzó a trabajar en OnlyFans por sugerencia de su hijo en un difícil momento económico que atravesaba la familia.

‘Mamá, vuelve, empieza de nuevo’. Él entiende que es mi trabajo”, explicó Andressa a Focalizando.

Arthur empezó grabando a su madre a sus 18 años y se lleva una buena tajada de lo que gana. “Gano el 10% de lo que ella gana. ¡Es dinero! Estoy ganando más dinero”.

Consultado sobre si se arrepiente o no de haber tomado la decisión de trabajar con ella, Arthur contestó: “¿Por qué debería arrepentirme? Puedes decir lo que quieras, lo importante es lo que va a mi cuenta”.

Arthur declaró haber recaudado 600.000 reales en sólo una de las plataformas en las que trabaja en el primer mes.

El joven de 18 años dice que las críticas no le afectan. “Yo nací en medio de esto, voy a seguir en medio de esto, y hay que aceptarlo. No importa”, reforzó.

Andressa, una celebridad en el mundo del contenido para adultos

Urach, que tiene alrededor de 3 millones de seguidores en Instagram, es una ex modelo de Miss BumBum en Brasil que hoy día se gana la vida haciendo contenido para adultos en plataformas por suscripción y vendiendo sus propios productos.

Al referirse a ella en la nota con Focalizando, Arthur destacó a Andressa como mamá: “Es una persona increíble, una compañera. Hacemos todo juntos. Admiro mucho a mi madre, hoy mucho más que antes. Es una gran madre. Tengo suerte de tener la madre que tengo”.

Andressa además tiene al pequeño León, que nació fruto de su relación con su ex pareja, Thiago Nunes Lopes.

Fuente: Clarín