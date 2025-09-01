El hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino porque creyó que era un militante libertario

En medio de la campaña electoral que llevan adelante los distintos espacios que competirán en las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo, el pasado jueves la ciudad de Baradero fue escenario de un nuevo y lamentable hecho de violencia política, una problemática que registra un preocupante incremento en plena contienda electoral.

Thomas Hidalgo, un hombre que ese mismo día se había quedado sin trabajo, se encontraba en el cruce de la ruta provincial 41 y Lugones con la intención de colgar un letrero en la vía pública para promocionar el nuevo emprendimiento de herrería que había iniciado junto a un amigo. En ese contexto, Thomas se vio sorprendido por la repentina aparición de Leonardo Bagalá, concejal de Baradero por Fuerza Patria que en los próximos comicios buscará su segunda reelección.

Según el testimonio que la víctima brindó esta mañana en diálogo con radio Mitre, Bagalá descendió de su auto y lo increpó con violencia, al creer que se trataba de un militante de La Libertad Avanza. “Hubo un intercambio de palabras, pero terminamos de poner el cartel con mi amigo y nos fuimos para casa”, relató.

Unos 10 minutos después, cuando ya se encontraba en su domicilio y creía que la discusión con Bagalá quedaría en una simple anécdota, Thomas recibió otra inesperada visita en su casa: se trataba Lucio Bagalá, el hijo del concejal. “‘Tomás –me dice mi amigo–, te buscan’. Este concejal vive a cinco cuadras de mi casa. Salgo y yo lo reconozco como el hijo. Salgo a hablar y le digo: ‘Mirá…’, le digo. Y me dice: ‘¿Qué problema tenés con mi papá?’ A lo que yo le digo: ‘Yo con tu papá no tengo ningún problema. Recién frenó con el auto… ‘. Bueno, no me dejó explicarle que me metió una trompada y me quebró la mandíbula“, contó la víctima durante la entrevista radial.

Las imágenes extraídas de la cámara de seguridad que Thomas instaló en el frente de su casa, dan cuenta de la brutalidad del ataque que sufrió Thomas. Casi sin mediar palabras, el hijo del dirigente de Fuerza Patria, quien en ese momento vestía una gorra azul y blanca, una remera celeste y un pantalón jean, le asestó dos golpes de puño en el rostro al vecino, quien cayó desplomado sobre el camino de ingreso a su finca.

No conforme con ello, el agresor se colocó cara a cara con Thomas, a pesar de que se encontraba indefenso y tirado en el piso, y lo volvió a amenazar por algo que, en definitiva, no había hecho.

A raíz de la violenta agresión, el herrero quedó inconsciente, mientras que el atacante se dio a la fuga sin asistirlo. El hombre sufrió una fractura de mandíbula, tiene comprometidos otros huesos de su cara y este lunes continuaba internado en el hospital Modelo, en el partido bonaerense de Vicente López, adonde fue trasladado desde su ciudad para ser operado del rostro.

Papá de tres hijos, dos mellizos de 4 años y un niño de 7, Thomas filmó un video desde la sala donde realiza su rehabilitación y contó detalles de lo ocurrido. “Todo esto me pasó por intentar trabajar, por intentar ganarme la vida de manera honesta. Esto no es solo violencia contra mí, es violencia contra el derecho de cualquier persona a vivir en paz, a expresarse y salir adelante con su propio esfuerzo”, advirtió.

Y en esa línea concluyó: “Yo pido justicia. No solo por mí, sino para que nunca más a alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”.