El guiño de Elisa Carrió al Gobierno: respaldó el DNU para el acuerdo con el FMI

Elisa Carrió apoyó al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno Nacional con el objetivo de alcanzar un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En declaraciones televisivas, la ex diputada y líder de la Coalición Cívica aseguró: “Hablé con todos los que tenía que hablar para que este acuerdo se firme porque si no los grupos devaluacionistas, más algunos actores que no quieren que le vaya bien a Milei de ninguna manera, lo que van a hacer es impedir este acuerdo y eso puede hacer retroceder a la Argentina”.

De acuerdo con el sitio Cadena 3, la ex legisladora enfatizó la complejidad de la situación actual del Banco Central, advirtiendo que sin ingresos frescos, cualquier intento de avanzar en un programa de estabilización sería inviable. “La situación del Banco Central es muy difícil en Argentina. Si no tiene un ingreso de dinero fresco, no se puede avanzar en el programa de estabilización”, puntualizó.

A pesar de su historial, Carrió mencionó: “Nunca avalé un decreto, pero este tiene necesidad y urgencia porque si no las consecuencias van a ser nefastas para la Nación”. Con esto, dejó clara su postura sobre la relevancia del DNU en los actuales tiempos económicos.

Carrió también se refirió a quienes abogan por la devaluación del peso, destacando que ve en este reclamo una fusión de intereses que provienen de “devaluacionistas cercanos al kirchnerismo y la izquierda que están preparando que se aborte en el Congreso el tratamiento del DNU sobre el acuerdo con el FMI”.

Finalmente, apuntó: “Lo que no quiere Cristina (Kirchner) y algunos devaluacionistas de la propia Argentina, con empresas protegidas, es que este plan se sostenga”.