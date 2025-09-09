“El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, el mensaje de Pullaro por la convocatoria de Milei a gobernadores

Luego de la convocatoria lanzada por Javier Milei a los gobernadores por la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el santafesino Maximiliano Pullaro volvió a difundir un nuevo mensaje crítico con el gobierno nacional al que acusó de estar “paralizado” y “no escuchar” a la gente.

“La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, escribió Pullaro en sus redes sociales.

Y agregó: “Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.

Pullaro pidió “plantarse de cara al futuro, proponiendo una nueva alternativa. Una mejor opción para todos los argentinos”.

“Desde Provincias Unidas sabemos cómo. Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas”, concluyó el mandatario provincial.

El vocero Manuel Adorni había comunicado minutos antes que el presidente Javier Milei tomó la decisión de conformar una mesa política nacional presidida por él y conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio vocero.

Además, comunicó que “el Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

Milei desarrolló este lunes una jornada de reuniones con su gabinete, tras la contundente derrota de La Libertad Avanza frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.