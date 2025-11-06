El Gobierno se mostró conforme con las nuevas autoridades de la CGT: “Son un actor relevante”

El día después de las elecciones de las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), en Casa Rosada elogiaron a los representantes del sindicalismo y se mostraron en conformidad con el nuevo triunviro.

Luego de abrir una negociación con los gremios, con la promesa de saldar parte de los reintegros que exigieron las obras sociales sindicales, manifestaron que consideran que Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) representan “una renovación positiva”, compuesta de “gente capaz”.

“No son un actor irrelevante. Son uno de los dos principales elementos claves en el proceso de trabajo”, destacó ante la agencia Noticias Argentinas un interlocutor con acceso al despacho presidencial.

Asimismo, por los pasillos de Balcarce 50 no descartaron una convocatoria a las nuevas autoridades, aunque aseguraron que no hay nada planificado y que todavía no se adoptó la definición. “Son gente capaz. Es renovación largamente reclamada”, remarcaron.

Sin embargo, y pese a los cambios, desde la mesa chica del presidente Javier Milei no creen que se trata de una renovación profunda de la línea, sino más bien una continuidad, aunque aclaran que no forman parte del kirchnerismo duro.

El vínculo entre el sindicalismo y la Casa Rosada fluctuó a lo largo de los meses. Tuvo su momento de acercamiento con el hasta entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y a raíz del debate por la reforma laboral también sus situaciones de tensión.

El flamante secretario de Relaciones Internacionales fue de nuevo para Gerardo Martínez (UOCRA), integra además el Consejo de Mayo que se reúne de manera mensual en el Salón de los Escudos del Palacio de Gobierno.

Durante las reuniones se debaten los temas estructurales que hacen a las reformas de segunda generación que busca impulsar el libertario. Pese a la sacralidad de los intercambios, las discusiones no son determinantes. En el Ejecutivo aclaran que buscan alcanzar un consenso aunque remarcan que la definición de los proyectos es pura y exclusivamente una decisión de las autoridades libertarias.