El Gobierno pide la detención del “Señor del Fentanilo”

La Vocería Presidencial a cargo de Manuel Adorni emitió este jueves un durísimo comunicado en el que pide la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, a quien califica como “el Señor del Fentanilo”, y advirtió que si el juez de la causa, Ernesto Kreplak, no ordena su arresto en los próximos días, lo recusará por presunto conflicto de intereses.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado oficial vincula a García Furfaro con el kirchnerismo y con el empresario Lázaro Báez, y asegura que pasó “de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” vendiéndole sus productos al Estado.

La dura acusación del Gobierno

El texto, difundido en las redes sociales de la Vocería, no escatima en acusaciones:

  • “Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas”.
  • Lo describe como “un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario”.
  • “No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma”.

Defensa de la gestión de ANMAT y advertencia al juez

El Gobierno defendió el accionar de la ANMAT bajo la nueva gestión, asegurando que el laboratorio de García Furfaro “no era inspeccionado desde febrero de 2020” y que fue la actual administración la que ordenó la inspección que derivó en la inhabilitación del laboratorio Ramallo, tres meses antes de la primera muerte.

En el punto más álgido del comunicado, el Ejecutivo apunta directamente contra el juez de la causa: “Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará“.

Finalmente, el comunicado busca llevar tranquilidad, asegurando que “todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado” gracias al accionar del ministro Mario Lugones, y que el Gobierno irá “hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas”.

