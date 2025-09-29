El Gobierno nacional reunió al Consejo de Mayo en Casa Rosada para debatir la reforma tributaria

La Casa Rosada fue el ámbito donde este lunes a la mañana se desarrolló una nueva reunión mensual del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que preside el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que fue creado por el presidente Javier Milei para debatir con diferentes sectores las reformas libertarias que el Gobierno busca presentar para la segunda etapa de su mandato.

El motivo de este encuentro fue poner en debate la reforma tributaria que la Casa Rosada busca impulsar para el año próximo. Esta forma parte de las denominadas “reformas de segunda generación”, entre las cuales también se encuentra la reforma laboral, que también iba a ser parte del mitin. Esta última iniciativa fue debatida durante la reunión de julio, en la que se pusieron en común asuntos vinculados a la modernización laboral y a la baja del “costo argentino”.

Además de Francos, estuvieron presentes todos los consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado. También integró la mesa la secretaría técnica del Consejo de Mayo, Cecilia Domínguez.

“Vamos a tratar temas impositivos y de impacto fiscal”, confirmaba en la previa uno de los consejeros a Infobae. También se evaluaba tocar tangencialmente la cuestión de la reforma laboral, que ya había sido tratada en ocasiones anteriores.

La reforma tributaria es una de las iniciativas que el Presidente considera imprescindible si quiere incentivar a mayores inversiones extranjeras en el país, brindando certidumbre en el plano impositivo también para las compañías locales. Estas últimas se vieron afectadas por la apertura de las importaciones, que incrementó la competitividad, pero que generó fuertes desventajas para las empresas nacionales, debido a que deben competir con países de bajos costos estructurales sin que Argentina cambiara su matriz tributaria.