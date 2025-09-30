El Gobierno inauguró las obras de infraestructura deportiva en el predio de El Liberal

Se inauguraron oficialmente las obras de remodelación y ampliación del predio del Club El Liberal, en el marco del Plan Integral de Infraestructura Deportiva que impulsa el Gobierno de la Provincia para fortalecer a las instituciones de todo el territorio. Encabezó el acto el gobernador Raúl Jalil, junto a Luz Soria, secretaria de Estado de Gabinete, acompañados de la dirigencia de la entidad y los socios.

El proyecto incluyó la construcción de un playón deportivo cerrado para la práctica de básquet y vóley con una superficie de 782 m², además de baños y vestuarios para damas, caballeros y personas con discapacidad, con instalaciones sanitarias y eléctricas renovadas. También se incorporó iluminación en la cancha, un nuevo sistema de desagües pluviales y el cerramiento perimetral completo del predio.

A esto, con el objetivo de brindar a sus socios y a la comunidad un espacio moderno y adecuado, se sumaron la mejora del sistema de riego y la nivelación de la cancha principal, la construcción de un cerco divisorio de canchas (zaranda), la remodelación de la cantina y la galería, y la pintura general de todo el espacio.

En el acto, el presidente del club, Marcelo Sayavedra, expresó que “se cumple un gran sueño para nuestra comunidad”. Asimismo, destacó que los nuevos espacios serán aprovechados por las distintas actividades deportivas que allí se desarrollan, como fútbol y vóley masculino y femenino en sus diferentes categorías, además de zumba. En total, más de 200 personas entre niños, jóvenes y adultos practican de manera regular disciplinas en la institución.

Con estas obras, El Liberal se suma a la red de instituciones deportivas que ya cuentan con infraestructura renovada gracias al plan provincial, reafirmando el rol del deporte como espacio de integración social, contención y desarrollo comunitario.