El Gobierno elimina trabas administrativas y amplía el registro para transportistas de pasajeros

El Gobierno Nacional oficializó una serie de medidas para agilizar y simplificar los trámites del transporte automotor de pasajeros. A través de la Resolución 73/2025 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, se eliminaron requisitos administrativos considerados innecesarios y se ampliaron las posibilidades de inscripción en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

Entre los principales cambios, se flexibilizan las condiciones para ser transportista inscripto, eliminando exigencias societarias previas. Ahora, las personas que posean más de cinco vehículos podrán registrarse como persona jurídica, mientras que las personas humanas podrán hacerlo acreditando al menos el 50% de titularidad o contrato de leasing sobre un vehículo.

Además, se simplificaron los acuerdos de coordinación entre empresas respecto al uso indistinto del personal, los cuales ya no requerirán homologación externa.

Otro de los puntos destacados es la ampliación del parque móvil permitido, incorporando vehículos de categorías N1, N2 y N3 —como camionetas 4×4 y camiones 6×4— para operar en zonas de ripio, montaña o caminos difíciles. Estos vehículos podrán utilizar motores diésel, GNC, GLP, híbridos, eléctricos o cualquier otra tecnología aprobada por la autoridad de aplicación.

Para los servicios de oferta libre, también se redujeron los requisitos declarativos, facilitando la prestación de servicios eventuales o a demanda con menos burocracia.

En el ámbito internacional, se autoriza a los transportistas inscriptos a realizar servicios ocasionales en circuito cerrado bajo el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) y los convenios derivados entre países signatarios.

Según la Secretaría de Transporte, estas modificaciones apuntan a reforzar los principios de flexibilidad, desregulación y apertura del sector, promoviendo un marco regulatorio más ágil, transparente y competitivo. Con esta modernización, el Gobierno busca favorecer la incorporación de nuevos operadores, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la conectividad regional e internacional.