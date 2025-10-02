Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Gobierno dio ascensos retroactivos a 21 militares “marginados” por la gestión de Alberto Fernández

El Ministerio de Defensa otorgó ascensos retroactivos a 2018 a 21 oficiales del Ejército y de la Armada “injustamente marginados por la gestión anterior” de Alberto Fernández supuestamente por cuestiones ideológicas.

“En nombre del presidente Javier Milei, devolvimos dignidad y orgullo a nuestras Fuerzas Armadas. La Patria estaba en deuda y empezamos a saldarla. Durante años se intentó silenciar y denostar a estos 21 patriotas y a todos los que defienden a la Nación”, sostuvo el ministro de Defensa, Luis Petri, en su cuenta de X.

Al respecto, el funcionario dijo que la actual gestión decidió “contar la historia completa, con memoria y con justicia” y remarcó que no van a permitir que “la Argentina retroceda”.

“Elegimos la libertad sobre el sesgo ideológico; la dignidad y el respeto sobre la persecución. La sociedad argentina y este Gobierno se sienten orgullosos de sus Fuerzas Armadas”, cerró Petri.

En el caso del Ejército, los oficiales que recibieron el ascenso fueron: Guillermo Alejandro Saa; Jorge Luis Toccalino; Ricardo Horacio Muñoz; Ramón Eduardo Centeno de la Vega; Francisco Javier Canevaro; Marcelo Ramón Borzone; Mario Alejandro Díaz; Justo Daniel Rojas Alcorta; Edgardo Calvi; Gustavo Carlos Cattáneo; Julio Héctor Balloffet; Oscar Santiago Faisal; Marcelo Huergo; Pedro Leonardo Tagni y Antonio Agustín Duarte.

  • El Gobierno dio ascensos retroactivos a 21 militares “marginados” por la gestión de Alberto Fernández

    El Gobierno dio ascensos retroactivos a 21 militares “marginados” por la gestión de Alberto Fernández

    El Ministerio de Defensa otorgó ascensos retroactivos a 2018 a 21 oficiales del Ejército y de la Armada “injustamente marginados por la gestión anterior” de Alberto Fernández supuestamente por cuestiones ideológicas. “En nombre del presidente Javier Milei, devolvimos dignidad y orgullo a nuestras Fuerzas Armadas. La Patria estaba en deuda y empezamos a saldarla. Durante…

  • El Senado sesionará hoy jueves para rechazar los vetos de Milei en Garrahan y universidades

    El Senado sesionará hoy jueves para rechazar los vetos de Milei en Garrahan y universidades

    El Senado sesionará hoy desde las 10 para rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan. Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas la “rosca política” con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y pese a que sumó múltiples fotos con…

  • Hoy jueves, River se enfrenta a Racing buscando la semifinal de la Copa Argentina

    Hoy jueves, River se enfrenta a Racing buscando la semifinal de la Copa Argentina

    La Academia y el Millonario se medirán este jueves 2 de octubre en el Gigante de Arroyito. El encuentro, que tendrá como árbitro a Hernán Mastrángelo, definirá a un semifinalista de la Copa Argentina. La Copa Argentina 2025 entra en su etapa decisiva y este jueves 2 de octubre tendrá un duelo de alto voltaje en los…

  • Israel interceptó anoche varios barcos que iban a Gaza con ayuda humanitaria

    Israel interceptó anoche varios barcos que iban a Gaza con ayuda humanitaria

    Israel interceptó el miércoles por la noche varios barcos de una flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y protestar por la guerra que se desarrolla allí, según declaraciones de los organizadores y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un video en el que se veía a la activista…

  • Video: “A Susana Zenteno le molesta que la controlen, y ya no tiene límites”

    Video: “A Susana Zenteno le molesta que la controlen, y ya no tiene límites”

    El abogado Carlos Uslenghi se refirió a la postura de la intendente Susana Zenteno de pretender acallar a periodistas por críticas a su mala gestión en el municipio. El letrado señaló que Zenteno está acostumbrada a no rendir cuentas y cuestionó la complacencia del Concejo Deliberante que no ejerce ningún control. Además, hizo hincapié a…

  • Catamarca: estudiantes de Andalgalá clasificaron a la instancia nacional de la Olimpiada Argentina de Biología

    Catamarca: estudiantes de Andalgalá clasificaron a la instancia nacional de la Olimpiada Argentina de Biología

    Con gran orgullo, el equipo docente del proyecto “Bioconectados 2025” felicitó a los estudiantes Pablo Gabriel Chayle Romano, Jeremías Flores Andrada y Saúl Moreno Cecenarro, de la Escuela Secundaria N° 82, quienes lograron avanzar a la instancia nacional de la XXXIV Olimpiada Argentina de Biología. Los jóvenes obtuvieron un destacado 8° lugar entre 245 escuelas…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3