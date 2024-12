El Gobierno desconoció las gestiones del kirchnerismo con la dictadura de Maduro por el gendarme catamarqueño secuestrado

El gobierno nacional desconoce las negociaciones que realizó el kirchnerismo para que el gendarme argentino secuestrado en Venezuela pudiera recibir una carta de su familia. “Nosotros no les pedimos nada, no tenemos nada que ver, no sabemos si es verdad o no; nosotros seguimos trabajando en los carriles que corresponden para que Nahuel pueda reencontrarse pronto con su familia”, aseguraron las fuentes diplomáticas.

“Nahuel” es Nahuel Gallo, el argentino fue detenido por las fuerzas chavistas el 8 de diciembre. Oriundo de Catamarca, pero residente de Mendoza, el gendarme ingresó al país desde Colombia por el puente internacional de Táchira para poder visitar a su pareja, Alejandra Gómez, y su hijo de dos años, quienes habían viajado por cuestiones personales hace siete meses.

Mientras la Cancillería intenta destrabar la cuestión con gestiones diplomáticas que incluyen diálogos con Brasil y con Francia, en las últimas horas se involucraron en el conflicto referentes vinculados con el kirchnerismo.

Uno de ellos es Oscar Laborde, ex embajador de la Argentina en Venezuela, quien aseguró en diálogo con Infobae que realizó una gestión humanitaria para que Gallo accediera a una carta escrita por su mamá, Griselda Heredia.

El Gobierno no sólo desconoce la gestión, sino que califica a Laborde como “un agente del régimen cubano”, según aseguraron fuentes oficiales consultadas este lunes en Casa Rosada. Recuerdan además las acusaciones que surgieron en Ecuador cuando lo señalaron por supuestamente facilitar la fuga de la ex ministra de Correa acusada por corrupción, María de los Ángeles Duarte, quien escapó a Venezuela luego de estar asilada en la embajada argentina.

Hay una versión que indica que Laborde se involucró en el conflicto por un pedido expreso de Cristina Kirchner luego de una comunicación con Juan Grabois, quien habría recibido una sugerencia desde el exterior para que ayudara con las negociaciones.

A su vez, Nicolás Maduro tiene razones políticas para mantener a Gallo detenido. Infobae reveló que el dictador tiene secuestrados a ciudadanos de distintos países de cara a una eventual negociación internacional frente a una potencial crisis política. Además, en la cabeza del régimen chavista, un gesto humanitario con Gallo creen que podría ayudar a descomprimir la presión internacional frente a los actos de toma de poder que encabezará el 10 de enero para validar el fraude electoral en las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia.

La carta de Heredia a su hijo detenido en un lugar desconocido está fechada el sábado 21 de diciembre en San Fernando del Valle de Catamarca y busca trasladar tranquilidad: “Nosotros estamos bien y estamos haciendo todo lo posible para que pronto estés con nosotros”. “Hijo, no estás solo, tu familia te está bancando en toda esta situación”, cierra el texto.

Si bien no hubo una respuesta escrita, Laborde se encargó de precisar públicamente que Nahuel se encuentra en buenas condiciones de salud.