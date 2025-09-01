El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

A días de haberse conocido grabaciones ilegales sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni a través de un mensaje en sus redes sociales.

La comunicación del funcionario alude a los audios de Karina Milei que se conocieron el viernes pasado tras el escándalo desatado por las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el Gobierno consideraron que se trató de un límite. “Fue un mensaje mafioso. Estamos seguros de que Karina no dijo nada incriminador. Lo que es seguro es que es gravísimo que alguien grabe con esas intenciones al interior de Casa Rosada”, agregó una altísima fuente oficial a Infobae.

Los últimos detalles antes del anuncio fueron determinados en una reunión entre el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el equipo de la Procuración del Tesoro -entre los que estaba el titular Santiago Castro Videla-, en los despachos lindantes al del asesor presidencial Santiago Caputo.