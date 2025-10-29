Radio TV Valle Viejo
El Gobierno de Catamarca y municipio de Puerta de Corral Quemado acuerdan obras de infraestructura vial

El gobernador Raúl Jalil se reunió en Casa de Gobierno con el intendente de la Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, para avanzar en una serie de acciones vinculadas a obras en la jurisdicción del norte de Belén.

En la oportunidad, el mandatario provincial garantizó la continuidad de la obra en Ruta provincial N° 223, que une Puerta de Corral Quemado con la jurisdicción de El Durazno, la cual se retomará en el transcurso del mes de marzo del año próximo. Además, en esta línea, se acordó iniciar la repavimentación de la avenida Puerta del Sol en la localidad de Puerta de Corral Quemado.

Por último, desde el Ejecutivo provincial se comprometió a instalar de manera permanente maquinaria para el mantenimiento de El Tolar y brindar a los vecinos de esta alejada zona de Belén una vía permanente de conexión con el municipio. 

