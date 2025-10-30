Radio TV Valle Viejo
El Gobierno de Catamarca y la ONG “Pequeños Pasos” articularán acciones para fortalecer la primera infancia

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, recibió en Casa de Gobierno al presidente de la ONG “Pequeños Pasos”, Matías Ronconi, quien arribó a la provincia para concretar la firma de un convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social.

El acuerdo establece una agenda de cooperación entre el Gobierno provincial y la organización social para la implementación de políticas integrales de acompañamiento a la primera infancia, niñez, adolescencia y formación en oficios. La iniciativa busca articular esfuerzos entre el sector público y el privado, potenciando las capacidades locales.

A través de la Secretaría de la Niñez y la Familia, se impulsará un trabajo articulado que permita fortalecer el recurso humano y optimizar los insumos disponibles en las instituciones que hoy desarrollan actividades vinculadas al cuidado y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

En el eje de primera infancia y niñez, se trabajará en programas de nutrición, estimulación y desarrollo integral, priorizando la detección temprana de necesidades y la promoción de entornos saludables.

En el área de adolescencia, el convenio prevé acciones de acompañamiento psicosocial, formación ciudadana y creación de oportunidades de crecimiento personal y educativo.

Finalmente, el eje de oficios y empleabilidad contempla capacitaciones, prácticas formativas y la vinculación con programas productivos y sociales, promoviendo la inclusión laboral y el desarrollo económico local. 

