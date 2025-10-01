Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Gobierno de Catamarca se reunió con pueblos originarios para avanzar en infraestructura y servicios

Con el objetivo de fortalecer el diálogo y abordar las necesidades de las comunidades originarias de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se reunió con representantes de diversos pueblos originarios de la provincia. El encuentro permitió a los líderes comunitarios expresar sus inquietudes y presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en sus respectivas localidades.

Entre los presentes estuvieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y la asesora General de Gobierno, Mara Murua; David Ramos y Nazarena Vásquez, cacique y vecina de Antofalla; Sofía Escudero y el cacique Alfredo Escudero de Ingamana; Exequiel López, también de Ingamana; Braulio Carpanchay, de Minas Capillitas; el cacique Alejandro Condori, del Valle de El Cajón en Santa María; y Nancy Rodríguez, representante de Loro Huasi.

Durante la reunión, las comunidades plantearon una serie de necesidades centradas principalmente en la mejora de la infraestructura, la conectividad y el acceso a servicios básicos. Desde Minas Capillitas se solicitó mejoras en el camino, paneles solares para reforzar la energía, conectividad a internet y becas del Plan Arraigo.

La comunidad de Loro Huasi planteó su necesidad de obtener la personería jurídica, agradeciendo a su vez los beneficios ya recibidos a través del Plan Arraigo.

Los representantes de Antofalla hicieron hincapié en la mejora del camino de acceso, la obtención de la personería jurídica y la instalación de una estación en la Ruta del Telar. Ingamana, por su parte, solicitó mejoras en la Ruta 47, vital para conectar Andalgalá con Santa María.

Además, se planteó la necesidad de avanzar en la conectividad vial entre La Hoyada y Laguna Blanca, así como la pavimentación del camino Capillitas–Ruta 40, una demanda histórica de los pobladores de Andalgalá y Santa María.

El encuentro cerró con el compromiso de continuar trabajando en una agenda conjunta para dar respuesta a las necesidades planteadas y fortalecer el vínculo entre el Gobierno provincial y las comunidades originarias.

  • El Gobierno de Catamarca se reunió con pueblos originarios para avanzar en infraestructura y servicios

    El Gobierno de Catamarca se reunió con pueblos originarios para avanzar en infraestructura y servicios

    Con el objetivo de fortalecer el diálogo y abordar las necesidades de las comunidades originarias de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se reunió con representantes de diversos pueblos originarios de la provincia. El encuentro permitió a los líderes comunitarios expresar sus inquietudes y presentar proyectos…

  • Sigue la cosecha de medallas para Catamarca en los Juegos Evita de Mar del Plata

    Sigue la cosecha de medallas para Catamarca en los Juegos Evita de Mar del Plata

    En la primera jornada de Natación Adaptada, nuestros deportistas brillaron en Mar del Plata con grandes actuaciones. Milagros Nieva conquistó la medalla de oro en los 25 mts mariposa. Por su parte, Esteban Barrionuevo se llevó la medalla de bronce en los 25 mts espalda. ¡Felicitaciones campeones!

  • Catamarca: persecución y detención de un joven, demoran a un adolescente y secuestro de elementos robados

    Catamarca: persecución y detención de un joven, demoran a un adolescente y secuestro de elementos robados

    En los primeros minutos de hoy, a las 00:30, alertados por el SAE-911, numerarios de la Seccional Sexta llegaron hasta la esquina de la avenida Francisco Latzina y calle Víctor Mauvencin, donde se entrevistaron con sus pares de la Dirección Seguridad Vial, quienes tenían aprehendido a un joven de apellido Lencina (19) y demorado a un adolescente de 17 años de edad. Estas personas, momentos antes,…

  • El kirchnerismo fracasó en su intento por interpelar a Karina Milei en el Senado

    El kirchnerismo fracasó en su intento por interpelar a Karina Milei en el Senado

    El kirchnerismo fracasó hoy en su intento por concretar la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. La bancada mayoritaria del Senado debió conformarse con una citación sin fecha para el ministro de Salud, Mario Lugones, que recién podría desembarcar en el…

  • Catamarca: despidieron a 15 trabajadores de la fábrica NEBA

    Catamarca: despidieron a 15 trabajadores de la fábrica NEBA

    Trabajadores de la fábrica NEBA, ubicada en El Pantanillo, fueron cesanteados en las últimas horas. Los empleados despedidos expresaron su preocupación por la medida y sobre el futuro laboral. Cabe destacar que no hubo un pronunciamiento de la patronal ni de Inspección Laboral sobre los motivos de las cesantias.

  • La publicación de Patricia Bullrich sobre la detención de Matías Ozorio casi provoca que Pequeño J se escape

    La publicación de Patricia Bullrich sobre la detención de Matías Ozorio casi provoca que Pequeño J se escape

    El criminólogo y periodista especializado en policiales y judiciales, Ignacio González Prieto, contó en Radio Rivadavia que hay un “gran enojo” con la ministra Patricia Bullrich debido a que su publicación en redes sociales de la detención de Matías Ozorio en Perú “puso en peligro la captura de Pequeño J”, ambos acusados por el triple crimen narco. “La Policía lo estaba…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3