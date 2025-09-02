Radio TV Valle Viejo
El Gobierno de Catamarca pone en marcha el CoPETyP para impulsar la Formación Técnica y la inserción laboral

Con el objetivo de fortalecer la formación técnica y generar más oportunidades laborales en la provincia, el Gobierno puso en marcha el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (CoPETyP), un espacio de articulación entre el Estado, el sector privado y el ámbito educativo.

El lanzamiento tuvo lugar en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo; el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria. También participaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, legisladores provinciales y autoridades empresariales y sindicales. En representación nacional del CoPETyP asistió Fernando Tascón.

El Consejo busca dar respuestas concretas a las demandas del mercado laboral, trabajando en conjunto con las cámaras empresariales para identificar perfiles profesionales requeridos y ajustar la oferta educativa a esas necesidades.

Entre sus principales objetivos se destacan: canalizar las demandas de formación técnica y profesional, impulsar la capacitación laboral y la calificación de recursos humanos, fortalecer las prácticas profesionalizantes mediante convenios, pasantías y capacitaciones y generar un espacio de acuerdos entre sectores educativo, laboral y productivo para potenciar la inserción de egresados en el mundo del trabajo.

Un puente hacia empleos de calidad

El CoPETyP se presenta como una herramienta clave para el desarrollo económico de Catamarca, ya que permitirá que los jóvenes y profesionales adquieran las habilidades necesarias para acceder a empleos de calidad y contribuir al crecimiento productivo de la provincia.

La puesta en marcha contó con la presencia de cámaras empresariales, sindicatos y compañías de peso en la provincia, como la Cámara de la Construcción, el Centro de Ingenieros, la Cámara de Empresas Mineras, Loma Negra, Arcadium Lithium, Zi Yin-Lux, Confecat, Arcor, Plaka, Micky, Cosemica, Uocra, Sindicato de Luz y Fuerza, Consorcio Semillero Río del Abra, ASOLCAT y COSEMICA, entre otros.

