El Gobierno de Catamarca otorgó un bono de 120 mil pesos a empleados públicos

El ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, realizó el anuncio esa mañana en conferencia de prensa, sobre el otorgamiento de un bono de 120 mil pesos para empleados de la Administración Pública.

Acompañado por el gobernador Raúl Jalil, funcionarios y sindicalistas, Monguillot detalló: “Muy buenos días a todos, a todas, muchas gracias a todos los trabajadores de prensa por hacerse presentes acá en Casa de Gobierno en el día de hoy. Gracias a todo el equipo de gobierno que nos acompaña y, sobre todo, a los créditos que también nos acompañan y con quienes hemos venido trabajando estos últimos estos últimos días. Tengo unas ideas para para concretarlo en mejora para el sector público provincial. “Vamos a hacer tres anuncios que beneficia a los trabajadores de la administración pública provincial. Por supuesto, entendemos que estamos en un contexto nacional adverso y que hay variables macroeconómicas que no dependen de este gobierno provincial, pero aún así vemos la necesidad de tomar algunas decisiones para ir acompañando tal situación. Por eso, el gobernador de la provincia ha decidido el otorgamiento de un bono de ciento veinte mil pesos para todos los trabajadores de la administración pública provincial, que se va a estructurar en tres partes, cuarenta mil en septiembre, cuarenta mil en octubre y cuarenta mil en noviembre, a percibirse del 15 al 20 de cada mes”.

El ministro explicó que “tenemos el SAC, el sueldo anual complementario en diciembre, entonces sirve este bono de un puente hasta llegar al SAC para los empleados públicos provinciales. ¿Por qué conversamos con los gremios? Porque si bien nosotros tenemos un acuerdo semestral ya firmado, tras muchas demandas que ellos constantemente acercan y trabajan, porque acá el diálogo no se termina solo en una paritaria salarial, sino que hablamos todo el año, una paritaria salarial que llevó a concretar un aumento en el orden del 30% para este año, cuando la inflación oscila entre el 19%. Aún así, vimos la necesidad, junto a ellos, de hacer este esfuerzo por los trabajadores de la administración pública provincial”.

