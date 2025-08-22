El Gobierno de Catamarca gestionó fondos para la recuperación de Laguna Blanca

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia, logró asegurar un financiamiento de $850.000.000 para la recuperación integral de Laguna Blanca, en el departamento Belén.

Los fondos serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del programa conjunto que desarrollan el Gobierno de Catamarca, la UNESCO y Alwaleed Philanthropies, orientado a la puesta en valor de la zona.

El financiamiento permitirá:

-Mejorar el camino de acceso a Laguna Blanca.

-Concretar refacciones en la escuela local.

-Reconstruir 30 unidades productivas textiles artesanales, a través de un programa de ecoconstrucción asistida: el Gobierno provincial aportará materiales y asistencia técnica, mientras que la comunidad pondrá la mano de obra, utilizando técnicas sustentables.

-Poner en valor el edificio de la Cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca, donde actualmente funciona el programa de entrenamiento laboral para artesanas textiles y la Diplomatura en Tejido en Telar.

Formación y desarrollo cultural

Este conjunto de acciones se enmarca en el Programa de Formación Profesional y Cultural en la Ruta del Telar, que el Ministerio de Trabajo lleva adelante junto al CFI, la UNESCO y Alwaleed Philanthropies.

Por su importancia cultural y patrimonial, también se gestionó la incorporación de Laguna Blanca al Fondo de Emergencia para el Patrimonio, con el objetivo de reforzar la asistencia para la preservación y el desarrollo de esta comunidad textil.