El Gobierno de Catamarca entregó 80 viviendas en el Loteo Aires del Sur y superó las 1.200 soluciones habitacionales en el año

El gobernador Raúl Jalil, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el ministro de la Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezaron la entrega de 80 viviendas destinadas a solteros en el Loteo Aires del Sur. Se trata de casas y dúplex, todos equipados con termotanque solar para promover el uso de energías renovables y garantizar mayor eficiencia en el consumo de servicios.

El barrio cuenta con todas las obras de infraestructura necesarias para una vida de calidad como red de cloacas, agua potable, electricidad, alumbrado público, cordón cuneta y forestación. Vale mencionar que, en medio de un panorama coyuntural económico complejo y sin apoyo nacional, estas obras fueron financiadas íntegramente con fondos provinciales, resaltando el compromiso del Estado con el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano sostenible.

En sus palabras dirigidas al público presente, el ministro Sáenz reflexionó: “Nosotros hemos sido testigos en todo este período, en donde nos hemos pasado trabajando y entregando, en mi caso viviendas. Y en varios de esos recorridos me ha tocado acompañar al Gobernador, que en esos recorridos inauguró un montón de obras por todos los departamentos. Esto es importante para hacer un contraste con lo que está pasando a nivel nacional, donde no se inaugura ni una obra”.

Felisa Quinteros, una beneficiaria, con lágrimas en los ojos de la emoción y la voz entrecortada, agradeció la oportunidad de tener las llaves de su hogar: “Gracias por darme esta oportunidad. Estoy tan contenta, tan emocionada, no saben lo que es cumplir el sueño de tener un techo propio. Gracias al trabajo incansable, pese a todos los inconvenientes nos solucionaron el problema habitacional, porque la base de la familia es tener una casa”.

Política habitacional activa

La entrega se enmarca en el Plan Integral de Vivienda, que en lo que va del año 2025 superó los 1.200 hogares y mejoramientos habitacionales entregados distribuidos en Huillapima, Pomán, Fiambalá, Capital, Valle Viejo, Belén, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Santa María. De esta manera, la política habitacional del Gobierno llega a lo largo y ancho de la provincia, adaptándose a las diferentes realidades locales.

Además, el Ministerio de la Vivienda y Urbanización avanzó en otros programas complementarios, como la adjudicación de 250 lotes para autoconstrucción en Los Plateados y la construcción de 152 dúplex en Valle Chico, ampliando las oportunidades de acceso a la casa propia para más catamarqueños.

La entrega de llaves contó también con la participación del ministro de Transporte, Logística e Integración Regional, Eduardo Andrada, el secretario de la Vivienda, Daniel Zelaya, la diputada Claudia Palladino; además del dirigente Juan Pablo Sánchez y el concejal Francisco Sosa.