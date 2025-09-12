El Gobierno de Catamarca entregó 30 nuevas viviendas sociales en Fiambalá

Una nueva entrega de hogares se materializó este viernes en Fiambalá, Tinogasta. Allí, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz, el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, la senadora Lucía Corpacci, y el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, encabezó la entrega de 30 viviendas sociales en el “Barrio Juan Manuel Salas”.

Esta acción forma parte del Plan Integral de Vivienda que impulsa el Gobierno provincial, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a familias de todos los puntos de Catamarca. En esta oportunidad son 30 viviendas sociales, de las cuales 2 son para personas con movilidad reducida, y cuentan con termotanques solares. Además, en el nuevo barrio se realizaron obras de cordones cuneta y alumbrado público.

Emilia, vecina fiambalense, manifestó toda su emoción en la entrega: “es un día muy especial en mi vida porque desde hace años esperaba mi hogar. Soy una mamá soltera, que hoy encuentra un techo propio y dignidad para toda mi familia. Deseo que cada uno de los que recibimos casa hoy seamos muy felices”.

El gobernador Raúl Jalil destacó el rol del Estado para poder concretar la entrega de viviendas en todo el territorio provincial. “El Estado tiene que estar presente y ser eficiente para poder llevar adelante la entrega de viviendas sociales, totalmente gratuitas, como estas”, afirmó.

Además, mencionó: “vamos a firmar convenios con el municipio para avanzar en obras para el Polideportivo y el Complejo Termal de Fiambalá. Hoy inauguramos la nueva Terminal, estamos asfaltando, vamos a hacer cloacas, y todo esto lo proyectamos porque tenemos una mirada federal hacia nuestro interior y sus necesidades en infraestructura”.

A su turno, el intendente Raúl Úsqueda valoró la visión del Ejecutivo provincial y el diálogo para concretar obras y beneficios para su comunidad. “Vamos a seguir trabajando junto al Gobierno provincial en beneficios de todos los fiambalenses. Quiero agradecer al ministro Sáenz y al gobernador Raúl Jalil que nos confirmaron que construirán 23 viviendas más para nuestros vecinos”, cerró.

También estuvieron presentes la diputada nacional, Silvana Ginocchio; el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; las diputadas provinciales Paola Fedeli, Claudia Palladino y María Argerich; el diputado nacional Sebastián Nóblega, entre otras autoridades.