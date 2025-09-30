El Gobierno de Catamarca entregó 122 viviendas sociales en la Capital

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó la entrega de 122 viviendas sociales en el Loteo Marcolli, en la Capital. Las unidades habitacionales, que cuentan con todos los servicios, se suman al Plan Integral de Viviendas que ya lleva más de 900 hogares adjudicados en toda la provincia durante 2025.

La entrega fue celebrada por las familias beneficiarias, que recibieron con emoción las llaves de su nuevo hogar. Cuentan con dos dormitorios y termotanque solar. Además, en este loteo se realizó toda la infraestructura: agua potable, cloaca, electricidad, luz peatonal, cordón cuneta, vereda y forestación.

Durante el acto, el ministro Fidel Sáenz destacó el espíritu solidario que guía la política habitacional del Gobierno provincial. “Es un orgullo enorme poder llegar a este momento. Conocemos de cerca la historia y las dificultades de cada familia. Hoy entregamos las llaves sin necesidad de exponer públicamente sus problemas, porque eso también es respeto: respeto a la condición humana y al dolor de cada persona”, subrayó.

Además, remarcó que las viviendas no responden a intereses políticos sino a un proyecto colectivo. “Nuestra política de vivienda tiene que ver con la solidaridad, en contraposición a esa ideología que promueve el individualismo, el egoísmo y el ‘sálvese quien pueda’. Nosotros elegimos construir comunidad”, afirmó.

Por su parte, la diputada María Argerich celebró el trabajo del Ministerio de Vivienda y resaltó el esfuerzo de todo su equipo. “Venimos con una política habitacional muy ardua y grande. Permítanme felicitar al ministro y a cada integrante del ministerio que está siempre presente para acompañar a los vecinos. Estas son obras que nos llenan el alma”, señaló.

El acto contó también con la participación de los diputados provinciales Gustavo Aguirre y María Argerich; el secretario de Vivienda Daniel Zelaya; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa, y otras autoridades provinciales.

Vale recordar que, ayer, en El Peñón (Antofagasta de la Sierra), otras 20 familias recibieron las llaves de sus hogares, y en lo que va del año ya son más de 900 las viviendas y soluciones habitacionales entregados.