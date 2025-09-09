Radio TV Valle Viejo
El Gobierno de Catamarca entregó 120 viviendas en el Loteo Marcolli

El Gobierno de Catamarca dio un paso más en su política habitacional al entregar 120 viviendas en el Loteo Marcolli, ubicado en las inmediaciones de la Avenida Bicentenario. El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot.

Esta entrega forman parte del Plan Integral de Viviendas, que en lo que va de 2025 ya benefició a familias de Los Varela, Belén, Capital y Valle Viejo, entre otros puntos de la provincia. Todo ello financiado con recursos propios, en un contexto donde la Nación se retiró de las políticas de construcción habitacional.

Durante el acto, el ministro Fidel Sáenz subrayó que “una sociedad que aspira al crecimiento necesita un gobierno que pueda organizar la comunidad”. Destacó que desde 2011 la vivienda ha sido uno de los ejes de las políticas sociales en Catamarca y aseguró: “No vamos a parar de hacer viviendas, aunque el gobierno nacional le haya dado la espalda a Catamarca y al resto del país en esta materia”.

En la misma línea, Monguillot destacó el esfuerzo de la provincia para mantener un nivel de construcción de vivienda casi único en el país. “Con coraje, corazón y creatividad logramos redistribuir recursos para que hoy 120 familias puedan abrir la puerta de su propio hogar”, afirmó el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.

El acto contó con la presencia de los diputados Gustavo Aguirre y Claudia Palladino; el diputado nacional Sebastián Noblega, el dirigente Juan Pablo Sánchez, autoridades gremiales y vecinos, quienes compartieron la emoción de ver cumplido un sueño de 120 familias catamarqueñas.

Compromiso con los trabajadores

La entrega en el Loteo Marcolli cumple con un compromiso asumido en mayo de 2023 con la CGT y sus gremios: construir viviendas para sus afiliados. Cada gremio seleccionó a las familias con mayor necesidad, garantizando que los hogares lleguen a quienes más los esperaban.

Las casas no son viviendas sociales gratuitas: se pagan en cuotas accesibles. Están diseñadas con dos dormitorios, lavadero integrado, carpinterías de aluminio y termotanques solares, incorporando criterios de sustentabilidad.

Leonardo Burgos, secretario general de la CGT Catamarca, celebró la concreción del proyecto. “Es un momento hermoso. Estas casas cambiarán la vida de los trabajadores y sus familias”.

