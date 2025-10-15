El Gobierno de Catamarca dio más detalles sobre la implementación de la jornada completa en todas las escuelas de Catamarca

El gobernador Raúl Jalil convocó a parte de su Gabinete para abordar temas importantes vinculados a Educación, Salud y seguridad. El primer mandatario provincial convocó a una reunión a los equipos de Seguridad, Salud y Educación, con el objetivo de profundizar las políticas públicas integrales que fortalezcan el entramado social en toda la provincia.

Participaron del encuentro los ministros Gonzalo Mascheroni (Desarrollo Social), Nicolás Rosales Matienzo (Educación, Ciencia y Tecnología), Johana Carrizo (Salud), el secretario de Seguridad, Martín Miranda, el jefe de Policía, Marcos Herrera, secretarios y directores de las distintas áreas ministeriales.

En dicha reunión, el Gobernador planteó la necesidad de avanzar en la implementación de jornadas completas en todas las escuelas de Catamarca, con el objetivo que los niños y jóvenes pasen más tiempo en espacios educativos, deportivos y culturales, fortaleciendo su formación y contención. Para ello, se anunció la idea de incorporar la modalidad de jornada completa en todas las escuelas de manera paulatina desde el próximo año. En este contexto, Raúl indicó ante los presentes que “la jornada completa se implementará como medida para la contención social, de problemáticas de adicciones y problemas de salud mental. Más tiempo en la escuela es brindarle un espacio de contención a nuestros niños y jóvenes, además de darle más herramientas de conocimiento”.

Otro de los ejes de la reunión fue el análisis del mapa del delito y la coordinación de acciones conjuntas entre las distintas áreas del Estado, con el propósito de abordar de manera integral cuestiones sociales vinculadas a la seguridad, la salud mental y el bienestar comunitario.

El mandatario destacó además la importancia de reforzar la presencia de los equipos de salud en territorio, con un trabajo cercano a la comunidad que promueva la prevención y el acompañamiento, y valoró el rol de la educación como herramienta de transformación y equidad.

La reunión con parte del equipo de Gabinete sirvió además de marco para tratar el impacto del descenso de la natalidad en la sociedad catamarqueña, partiendo de que la provincia registra hoy la mitad de nacimientos que hace 20 años. Dato considerado relevante para proyectar políticas de planificación y desarrollo social.

Finalmente, se analizó la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en los sistemas de gestión y planificación estatal, como herramienta para optimizar los procesos y fortalecer las capacidades de respuesta de áreas claves como Seguridad y Salud.