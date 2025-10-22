El Gobierno de Catamarca dio a conocer la validez nacional para nuevas carreras de Educación Superior Técnica

El Ministerio de Educación informó que, mediante la disposición N° 1498/25, se otorgó Validez Nacional a 11 ofertas de Educación Superior Técnica que se dictan en nuestra provincia en instituciones de gestión estatal y privada.

Las carreras que reciben este reconocimiento son:

Técnico/a Superior en Cuidados Gerontológicos

Técnico/a Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Técnico/a Superior en Enología y Vitivinicultura

Técnico/a Superior en Gestión Ambiental

Técnico/a Superior en Prótesis Dental

Técnico/a Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria

Técnico/a Superior en Acompañante Terapéutico

Técnico/a Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental-Industrial

Técnico/a Superior en Tecnología de los Alimentos

Técnico/a Superior en Marketing y Estrategias de Comercialización

Estas ofertas, con cohortes comprendidas entre 2020 y 2028, otorgan títulos con alcance y competencia laboral a nivel nacional, permitiendo a los egresados desempeñarse en ámbitos del sector público y privado, y dentro del sistema educativo municipal, provincial y nacional.

Cabe destacar que estas solicitudes fueron realizadas durante el presente año y es la primera vez que se instrumentan desde Nación bajo el formato del dictado general de una normativa que unifica las presentaciones de validez nacional de una jurisdicción, marcando un precedente en la gestión educativa de la provincia.