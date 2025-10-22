Radio TV Valle Viejo
El Gobierno de Catamarca dio a conocer la validez nacional para nuevas carreras de Educación Superior Técnica

El Ministerio de Educación informó que, mediante la disposición N° 1498/25, se otorgó Validez Nacional a 11 ofertas de Educación Superior Técnica que se dictan en nuestra provincia en instituciones de gestión estatal y privada.

Las carreras que reciben este reconocimiento son:

✅ Técnico/a Superior en Cuidados Gerontológicos

✅ Técnico/a Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo

✅ Técnico/a Superior en Enología y Vitivinicultura

✅ Técnico/a Superior en Gestión Ambiental

✅ Técnico/a Superior en Prótesis Dental

✅ Técnico/a Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria

✅ Técnico/a Superior en Acompañante Terapéutico

✅ Técnico/a Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental-Industrial

✅ Técnico/a Superior en Tecnología de los Alimentos

✅ Técnico/a Superior en Marketing y Estrategias de Comercialización

Estas ofertas, con cohortes comprendidas entre 2020 y 2028, otorgan títulos con alcance y competencia laboral a nivel nacional, permitiendo a los egresados desempeñarse en ámbitos del sector público y privado, y dentro del sistema educativo municipal, provincial y nacional.

Cabe destacar que estas solicitudes fueron realizadas durante el presente año y es la primera vez que se instrumentan desde Nación bajo el formato del dictado general de una normativa que unifica las presentaciones de validez nacional de una jurisdicción, marcando un precedente en la gestión educativa de la provincia.

