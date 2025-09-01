El Gobierno de Catamarca coordina asistencia con los municipios del Este afectados por el temporal de lluvia y granizo

El gobernador Raúl Jalil visitó este lunes el departamento Santa Rosa donde mantuvo una reunión con los intendentes Raúl Barot (Los Altos), Mario Páez (Bañado de Ovanta) y Mario Sosa (Tapso), para evaluar los daños ocasionados por la fuerte tormenta de lluvia y granizo que azotó la zona el fin de semana. El mandatario comprometió el acompañamiento del Gobierno para brindar la asistencia necesaria a los municipios a superar las dificultades generadas por las inclemencias climáticas, y por ello volverán a reunirse este miércoles.

En el encuentro se presentaron relevamientos sobre los daños ocasionados en distintas comunidades, entre ellas Monte Redondo, El Tala, Los Troncos y Los Saltos. Según detallaron las autoridades municipales, las principales necesidades se concentran en la reparación de viviendas y la asistencia directa a las familias damnificadas.

Se debe marcar que, desde la noche del sábado el personal de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo, junto a Desarrollo Social, se hicieron presente en el lugar para asistir a los afectados.

El intendente de Santa Rosa, Mario Páez, comentó la situación de las localidades afectadas y agradeció el inmediato accionar del gobierno provincial en la asistencia a las familias afectadas por las influencias del tiempo. “Fuimos azotados por una tormenta con muchísima piedra en donde tuvimos varias familias afectadas. Nuestro Gobernador se comprometió a solucionar y brindarles una ayuda para todos”, remarcó el jefe comunal.

Por su parte, el intendente de Los Altos, Raúl Barot, destacó la presencia del Estado Provincial en el departamento y señaló: “gobernador se comprometió a trabajar junto a la provincia para dar soluciones concretas a los vecinos afectados”.