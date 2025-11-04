El Gobierno convocó al Consejo del Salario buscando definir un nuevo aumento del salario mínimo

El Gobierno Nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de acordar un nuevo incremento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.

La medida fue formalizada este martes mediante la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del organismo. Según se detalla en el texto, la jornada se llevará a cabo de manera virtual y contará con un cronograma dividido en tres instancias.

A las 10:00, se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, que analizará la determinación del nuevo salario mínimo y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

Posteriormente, a las 12:30, se desarrollará la sesión plenaria ordinaria, donde se debatirán los informes elevados por la comisión. En caso de ser necesario, se fijó una segunda convocatoria para las 14:00.

El plenario del Consejo está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, quienes deberán consensuar los nuevos valores que regirán en los próximos meses, en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

El encuentro del 26 de noviembre será clave para definir el rumbo del salario mínimo en la Argentina, parámetro que impacta de manera directa en miles de trabajadores, en los programas sociales y en los beneficios vinculados al empleo formal.