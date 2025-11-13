El Gobierno con los gobernadores: Frigerio y Santilli coincidieron en establecer consensos para impulsar reformas estructurales

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, y brindaron una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial y ambos coincidieron en el objetivo de construir “una agenda común” y trabajar en conjunto.

Ambos hablaron sobre la reforma laboral -la que el Presidente pretende que se trate en febrero- y apuntaron que la idea es “darles derechos a los que no los tienen”, para formalizar trabajadores y no para quitar derechos existentes.

El Ministro planteó que los primeros dos años de gestión fueron de estabilización y sostuvo que “ahora viene una etapa de crecimiento”. Asimismo, confió en que esa dinámica provocará un “derrame” a los distintos sectores de la economía.

En tanto, ratificó la necesidad de luchar contra la informalidad laboral y reducir la carga fiscal que “agobia”.

Por su parte, el Gobernador Frigerio, fue elogioso del “cambio de actitud” del Gobierno nacional y de la incorporación al gabinete de Santilli. “La gente es la que ha decidido que no tenemos que volver para atrás -dijo el Gobernador- Y a partir de ahí, la política se tiene que poner a trabajar, es casi una obligación la que tiene la política de estar a la altura de lo que eligió la gente hace dos domingos”, remarcó.