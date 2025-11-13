El Gobierno con los gobernadores: firmó un tratado de Exportación Simple con Gustavo Saénz en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron esta mañana en Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el marco de los nuevos contactos que establecieron con los gobernadores tras los cambios en el Gabinete.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, durante el nuevo contacto que duró poco más de una hora y media, las autoridades del Ejecutivo firmaron un acuerdo con el mandatario provincial de exportación simple. Se trata de un régimen simplificado que posibilita exportar productos con menor complejidad logística. Estuvo presente también el titular de ARCA, Juan Pazo, y las autoridades de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entre ellos su titular Evert Van Tooren.

En la previa al intercambio, el salteño, quien encarna un vínculo fluctuante con el Poder Ejecutivo, planteó que deben conocerse “las urgencias” de las provincias, y sostuvo que “la falta de federalismo ha evitado” que los gobiernos locales sean competitivos.

“Queremos saber qué temas se van a tratar en el Congreso, como por ejemplo Ficha Limpia”, sostuvo en declaraciones radiales, y sumó: “Los que vivimos en la provincia sentimos la falta de federalismo, y ver que nuestros hijos se van a Buenos Aires porque en las provincias no hay trabajo”.

Por su parte, pidió medidas de mediano y largo plazo, y destacó la decisión de entablar consensos que transmite el presidente Javier Milei aunque propuso retomar el debate por la coparticipación. “Celebro que de la boca de Milei salió la palabra diálogo y consenso, pero faltó federalismo. No es culpa de este Gobierno, pero tenemos que rediscutir la coparticipación”, sentenció.

“Hay que acabar con que desde Buenos Aires nos guían la agenda política de nuestra provincia, con hectáreas que no nos dejan tocar y pueden dar mucho trabajo. Federalismo es darles la oportunidad a todos de crecer”, remarcó.

El tándem del interior replicará esta tarde el intercambio con el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dirigente del Partido Justicialista, pero con buen vínculo con el presidente Javier Milei, que visitará Casa Rosada a las 17.

En traje de ministro del Interior, Santilli, que ayer visitó la provincia de Entre Ríos y se reunió con Rogelio Frigerio, aspira a completar el contacto con los primeros 10 de los 20 representantes de las provincias que se fotografiaron con el mandatario en el Salón Eva Perón aún con Guillermo Francos y Lisandro Catalán en funciones, para luego volver a convocarlos de manera conjunta.

Hasta el momento, los nuevos funcionarios establecieron contactos con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y luego de las rondas de esta jornada, el exlegislador del PRO viajará el próximo viernes a Mendoza, para reunirse con Alfredo Cornejo, y cerrará la semana el sábado con una visita a Neuquén, en un primero contacto con Rolando Figueroa.

Para la semana próxima esperan poder concluir con las reuniones “mano a mano”.