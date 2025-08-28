El Gobierno atribuye el ataque en Lomas de Zamora al kirchnerismo

La caravana que encabezaba el presidente Javier Milei por Lomas de Zamora terminó de la peor manera luego de que un grupo de violentos comenzara a arrojar piedras contra la comitiva oficial, lo que obligó a suspender la actividad y evacuar al jefe de Estado de la zona, mientras se detenía a los responsables.

La agresión fue repudiada por los principales dirigentes tanto del Gobierno como del oficialismo, quienes responsabilizaron al kirchnerismo por los hechos y recordaron que todo sucedió a tan solo 11 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

“Fue un delirio todo lo que pasó, pero a nosotros nos beneficia, de eso no hay dudas”, reconoció un integrante del oficialismo que competirá en septiembre, a los pocos minutos de conocerse la noticia.

La semana pasada, los organizadores de estas recorridas hicieron un informe sobre la seguridad en los lugares que iba a visitar el líder libertario y ya habían advertido sobre posibles incidentes en esta localidad bonaerense.

Al respecto, señalaron que “se recibieron todo tipo de amenazas anónimas contra la caravana que encabezará el Presidente, en un intento deliberado de intimidar y frenar la actividad”, que finalmente se mantuvo en pie.