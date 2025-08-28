El Gobierno asegura que Milei continuará con sus recorridas de campaña a pesar del ataque

Luego del ataque sufrido por Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora, desde el Gobierno confirmaron que no se modificarán los planes de campaña. El presidente continuará liderando los actos vinculados tanto a las elecciones provinciales como nacionales.

No obstante, no descartan la posibilidad de que se produzcan nuevos ataques. Como figura central de la campaña electoral, se prevé que el mandatario cierre la campaña de la provincia de Buenos Aires el 3 de septiembre en Moreno. “Todo continuará como está”, afirmaron desde La Libertad Avanza, al asegurar que no impedirán la participación del presidente en futuros actos.

Los incidentes en Lomas de Zamora

Este miércoles, la comitiva presidencial que visitaba Lomas de Zamora fue evacuada de emergencia desde la camioneta en la que se desplazaban. Además del presidente, en el vehículo se encontraban Karina Milei y José Luis Espert.

En su cuenta de X, Milei criticó duramente a sus agresores: “En Olivos, después de lo ocurrido en Lomas de Zamora, donde los ‘kukas’ tiran piedras por falta de ideas, volvieron a recurrir a la violencia. El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas ‘kirchnerismo nunca más’”.

Horas después de los hechos, la Policía arrestó a dos hombres; uno fue liberado y el otro, identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, de 22 años, quedó detenido en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora como presunto responsable de la agresión.

Desde el oficialismo descartaron errores en el sistema de custodia presidencial y en la labor de la Casa Militar, responsables de la seguridad de Javier Milei. “El operativo estuvo bien organizado, pero los agresores se infiltraron entre la multitud. Había de todo: concejales, el secretario de Seguridad; todo estaba planeado. Participaron grupos de izquierda, pero también gran parte del municipio de Lomas de Zamora, liderado por Federico Otermín”, señalaron.