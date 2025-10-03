El Gobierno anunció obras en el Garrahan por $ 30.000 millones

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un plan de modernización integral para el Hospital Garrahan, con una inversión de 30.000 millones de pesos destinada a obras y tecnología de última generación. El objetivo se informó, es reposicionar la institución como el principal centro pediátrico de alta complejidad en América Latina y elevar la calidad de atención para miles de niños y adolescentes de todo el país.

“Fruto de la eficiencia de la nueva administración, se invertirán casi 30.000 millones de pesos en nuevo equipamiento y obras de ampliación en el Hospital Garrahan. Todo esto, la administración del Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales. Y es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos”, dijo hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni en su conferencia de prensa de hoy.

Adorni brindó detalles del plan, que comprende la adquisición de un Acelerador Lineal Pediátrico, “único de su tipo en hospitales pediátricos de América Latina”, que permitirá tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos. Además, anunció la ampliación del Área de Trasplante de Médula Ósea, destinada a evitar traslados costosos de pacientes al exterior, y la reapertura de cuatro quirófanos actualmente fuera de servicio, los cuales serán equipados con la tecnología más avanzada disponible.

Entre las medidas, Adorni mencionó la compra de una ambulancia equipada con sistema ECMO, que permitirá trasladar pacientes en estado crítico desde el Área Metropolitana de Buenos Aires o desde aeropuertos en vuelos sanitarios. El plan también contempla la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, muchas de ellas con más de tres décadas de uso, y la compra de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática.

Las mejoras en infraestructura y tecnología alcanzan a otras áreas críticas, con la adquisición de equipos para esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio. Adorni recordó que “esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente”.

El vocero presidencial contrastó el anuncio con la situación previa del hospital: “En las pantallas que están detrás de mí podemos ver el lamentable estado con el que este Gobierno se encontró al Garrahan: salas abarrotadas de cajas, techos que se caen a pedazos y pérdidas de agua por doquier. Esa era la atención que la política le daba al hospital mientras se llenaba la boca hablando de la salud. Ese pasado penoso quedó atrás”.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó: “Desde el inicio de la gestión trabajamos para que los hospitales nacionales estén mejor administrados. Porque, como dijimos siempre, la plata está, pero mal distribuida. Hoy estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi 30.000 millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina”.

Entre otros avances, el plan prevé la compra de tecnología avanzada, como microscopios de alta precisión, arcos en C y ecógrafos intraoperatorios, además de la actualización de equipos en servicios de imagenología, patología, laboratorio, microbiología y farmacia. También incluye la compra de dispositivos como lavadoras de dispositivos médicos, autoclaves y máquinas de diagnóstico para fortalecer las capacidades técnicas del hospital.

“Como dijo un expresidente: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, finalizó Adorni.