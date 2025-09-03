El Gobernador Raúl Jalil y el Presidente del CPCE participarán del Congreso Nacional de Ciencias Económicas

El gobernador de la provincia Raúl Jalil, disertará junto a sus pares de otras provincias en el Congreso Nacional de Ciencias Económicas, qué organiza la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Se trata del mayor evento técnico de la profesión de los contadores y licenciados en la administración y en economía, que se realizará el jueves 4 y viernes 5 de septiembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Precisamente, el Presidente del CPCE Catamarca, Juan José Pérez, encabezará la delegación catamarqueña, que estará conformada por casi 50 matriculados, quienes asistirán al evento para actualizar sus conocimientos sobre temáticas de importancia y gran actualidad profesional.

La edición 25° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, tendrá lugar en el Centro de Convenciones Buenos Aires, sito en Av. Figueroa Alcorta 2099, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se organiza bajo el lema ¨Del presente al futuro. Herramientas y visiones para las profesiones¨.