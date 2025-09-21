El gobernador Raúl Jalil volvió a su infancia a través de una foto en La Merced, que subió a sus redes

En esta noche de sábado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, publicó en sus redes sociales una foto suya de la infancia, donde aparece junto a su madre, hermanos, y una tía. El mandatario dijo haberse emocionado con los recuerdos que le trajo esa imagen, y dejó una reflexión.

El posteo de Jalil

“Un vecino de Paclín me acercó esta foto de mi familia, que nos sacamos hace 60 años, cuando yo era apenas un bebé de brazos. Me emocioné al recordar tantos momentos lindos vividos en esta tierra. En la foto aparecemos retratados mi madre Evelina -somos los que estamos en la parte izquierda de la imagen-, mis hermanos Fernando, Marta, José, Josecito y mi tía Marta, durante una tarde que visitamos la Hostería de Paclín. Hoy visité La Merced para dejar inaugurada una nueva obra y, como siempre que voy a Paclín, pasé por la hostería, y me di cuenta de que muchas veces no recordamos por nosotros mismos sino por lo que otros recuerdan de nosotros”.