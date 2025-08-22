Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

El gobernador Raúl Jalil recibió este viernes al CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y el country manager, Juan Donicelli, luego de que la compañía solicitara la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de sus proyectos de cobre en la Argentina.

El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de la empresa para trabajar en conjunto frente a los desafíos de un proyecto de esta magnitud. Sin duda, se trata de una oportunidad histórica para Catamarca y su gente, ya que permitirá acelerar el desarrollo de la provincia, con una inversión proyectada de 4.000 millones de dólares a través del RIGI.   

En el marco de la reunión, Pérez de Solay remarcó la importancia estratégica para la provincia en relación con el desarrollo de Agua Rica: “La transición energética está multiplicando la demanda de cobre en todo el mundo y Catamarca tiene el privilegio de contar con un proyecto capaz de responder a una gran parte de esa necesidad. Con MARA, podemos aportar una producción de escala internacional, generar empleos de calidad, potenciar el desarrollo local a través de obras de infraestructura, la integración de proveedores, y de una cadena productiva que se profesionaliza cada vez más”.

Frente a las condiciones macroeconómicas actuales que tornan competitividad al país con un nuevo marco de estabilidad, la provincia viene demostrando un compromiso sostenido con la inversión minera y esta articulación con las autoridades provinciales es clave para llevar adelante proyectos de esta magnitud.

Actualmente, el Proyecto Agua Rica cuenta con recursos minerales medidos e indicados estimados en aproximadamente 1.200 millones de toneladas de mineral, con leyes medias de 0,47% de cobre, 0,20g/t de oro, 3,40g/t de plata y 0,03%g/t de molibdeno. El proyecto tiene previsto utilizar las instalaciones de Alumbrera, ubicadas a 35 km del yacimiento de Agua Rica, para procesar el mineral, dando lugar al proyecto MARA.

  • Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    A medida que el cambio climático genera hábitats más propicios para la proliferación de mosquitos, un virus transmitido por insectos que puede debilitar o incapacitar a las personas infectadas durante años está ganando terreno en diversas regiones del planeta. En lo que va de 2025 se reportaron más de 240.000 casos de chikungunya en el mundo. Solo en América Latina se…

  • El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El gobernador Raúl Jalil recibió este viernes al CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y el country manager, Juan Donicelli, luego de que la compañía solicitara la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de sus proyectos de cobre en la Argentina. El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de…

  • Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Anoche, a las 20:25, luego de una ardua tarea investigativa, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron una medida Judicial en un inmueble ubicado en calle Los Brachos S/N° Departamento Valle Viejo. Al irrumpir en la vivienda, los investigadores secuestraron dos envoltorios de plástico con una sustancia herbácea compuesta por hojas, flores…

  • Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Un siniestro vial ocurrió esta tarde de viernes en Ruta Nacional Nº 38, en la Cuestecilla El Portezuelo. Por causas a establecer, colisionaron dos camiones, quedando uno de ellos en la calzada. Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad en el lugar y prestar atención a las señales preventivas.

  • Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    El Ministerio de Salud de la provincia, trabaja continuamente en acciones que generen accesibilidad al sistema de salud pública en toda la provincia, especialmente en el interior. En este contexto, el equipo de Salud avanza en la implementación de la Telemedicina con el objetivo de reforzar la atención presencial. El equipo del Consultorio de Seguimiento…

  • Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    A una semana de que se reinicie la actividad de la Fórmula 1, la Máxima volvió a respaldar el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Después de varios análisis en donde hizo hincapié en las dificultades que tuvo al competir con un monoplaza A525 que tiene grandes falencias, la categoría reina puntualizó en las cualidades que demostró el argentino desde su debut…