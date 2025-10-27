El gobernador Pullaro fue el gran derrotado en Santa Fe: la ola violeta superó el 40%

La ola violeta llegó este domingo a la provincia de Santa Fe, donde La Libertad Avanza superó el 40 por ciento de los votos.

El oficialismo logró 4 diputados de los nueve que renovaba la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro fue el gran derrotado, ya que el frente Provincias Unidas que integraba quedó tercero y solo logró dos legisladores.

Pullaro impulsaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como primera en la lista, en un sello que agrupaba a la UCR, el Partido Socialista, el GEN y el PRO, entre otros, y que buscaba ampliar la base del nuevo partido que nuclea a otros gobernadores disidentes del peronismo y LLA.

El peronismo, en tanto, llevó como cara principal a Caren Tepp, actual concejal de Rosario, y quedó segundo con el sello Fuerza Patria, con el 28,6%, y tres diputados.

El partido del presidente Javier Milei se quedó con cuatro bancas al obtener el 40% de los votos, lo que se tradujo en cuatro bancas en la Cámara de Diputados.

En tanto, Provincias Unidas llegaba a 18% de las marcas en el territorio santafesino, obteniendo dos bancas.

Por la Libertad Avanza ingresarán como diputados Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

El oficialismo nacional estaba obligado a hacer una buena elección en Santa Fe para compensar la diferencia que podía sacarle el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el territorio con mayor cantidad de electores a nivel nacional, y donde finalmente Fuerza Patria perdió por muy poco.