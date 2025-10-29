El gobernador Kicillof no está en la lista de “dialoguistas” incluida en la reunión con Milei, pero quiere ir

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no recibió ninguna invitación de parte de Casa Rosada para participar del encuentro que tendrá lugar mañana y que estará encabezado por el presidente Javier Milei.

Así lo confirmaron fuentes cercanas al mandatario provincial luego de que el grupo de gobernadores denominados “dialoguistas” sí recibieran una participación de parte del Gobierno.

“No hubo invitación a la reunión en casa Rosada por el momento”, indicaron a la agencia Noticias Argentinas.

En caso de llegar el llamado del ministro del Interior, Lisandro Catalán, encargado de hacer las invitaciones, el gobernador Kicillof tiene intenciones de participar.

“Sí, vamos a ir”, expresaron fuentes bonaerenses consultadas sobre si asistirían a la cita en caso de ser convocados por el oficialismo.

Desde la victoria del 7 de septiembre pasado en las elecciones de Buenos Aires, el gobernador provincial aseguró en varias oportunidades que esperaba el llamado de Milei, por lo que si es incluido en la reunión de los distritos tiene la intención de ir.

Para el primer encuentro con los gobernadores tras los comicios legislativos en los que La Libertad Avanza (LLA) resultó triunfante, el Presidente solo convocó a los representantes de las provincias consideradas “dialoguistas”.

Así lo señalaron al confirmar la convocatoria fuentes oficiales, que señalaron que los llamados para participar del evento de mañana en Balcarce 50 fueron dirigidos a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en julio del año pasado en Tucumán.

En el grupo de descartados quedaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).