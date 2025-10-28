El gobernador Jaldo renunció a asumir como diputado en Tucumán: “por razones de público conocimiento”

El gobernador Osvaldo Jaldo presentó formalmente la renuncia como candidato a diputado nacional electo por el Frente Tucumán Primero, con lo que se activó el sistema de corrimiento en la lista oficialista. Con esto, el actual legislador provincial Javier Noguera quedó en condiciones de pasar a la Cámara baja en diciembre próximo, cuando se produzca la renovación parcial en el Congreso de la Nación. La nota fue ingresada este lunes, con firma Jaldo, y ya fue protocolizada por el juez federal con competencia electoral de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez.



“Quien suscribe, con el debido respeto, me dirijo a usted por medio de la presente, a fin de elevar mi renuncia indeclinable como candidato electo a diputado nacional en primer término por el Frente Tucumán Primero”, expresa la nota rubricada por Jaldo. Además, agrega que “dicha renuncia obedece a razones de público conocimiento”.

Según el sistema de consulta de expedientes de la Justicia Federal, Díaz Martínez firmó digitalmente este martes a las 10.59 la resolución que da curso a la dimisión de Jaldo a su postulación. “En consecuencia, procédase conforme lo dispuesto por el art. 7 del Decreto n° 171/19, reglamentario de la Ley N° 27.412, en concordancia con el art. 60 bis del CEN”, consignó el magistrado. Dicha normativa establece las pautas de aplicación de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.

“Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral, los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria (establecidos en Código Electoral Nacional)”, expresa la reglamentación dictada en 2019.

De esta manera, Noguera pasará a ocupar el lugar de Jaldo en el Congreso. El taficeño había sido candidato en tercer término del Frente Tucumán Primero, que obtuvo dos escaños en los comicios del domingo pasado. Además de Noguera, la diputada Gladys Medina se aseguró mandato hasta 2029 en la Cámara de Diputados.

Como una suerte de “efecto mariposa”, estos corrimientos también producirán movimientos en la Legislatura provincial. El lugar que dejará vacante Noguera en el recinto de Muñecas al 900 será para Edith Noemí Comolli, sexta en la lista oficialista por la sección Oeste en los comicios provinciales de 2023. A diferencia de la legislación nacional, la normativa electoral que rige en Tucumán no establece el reemplazo de un representante del mismo género en caso de renuncia.