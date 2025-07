El gobernador Gustavo Sáenz le respondió a Roberto Pettinato por decir que siente “vergüenza” del folclore argentino

Luego de que el músico y conductor de radio Roberto Pettinato expresara su “vergüenza” por el folclore argentino, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le contestó: “A vos te avergüenza y a millones de argentinos nos enorgullece”. El mandatario le respondió al ex Sumo con una publicación en redes sociales.

En el posteo, Sáenz replicó en un recorte de video el momento en el que Pettinato manifestaba su sentir respecto del mencionado género musical y su respuesta, desde un escenario musical.

“El folclore no se entiende, se siente. Lo llevamos en el corazón. A vos te avergüenza y a millones de argentinos nos enorgullece”, afirmó Sáenz en el texto que acompaña la publicación.

“Acá le decimos a este señor Pettinato que esto es el folclore, que el folclore es tradición, costumbre. Acá vive el amor porque acá viven las costumbres y la identidad de todos y cada uno de los argentinos. Por la memoria de los que ya no están y fueron embajadores culturales del folclore en todo el mundo y de nuestra tradición”, lanzó Sáenz desde un escenario.

Con un poncho sobre su espalda y “orgulloso de ser salteño”, el mandatario se refirió a su provincia como “cuna de poetas y cantores”: “Este poncho simboliza la sangre de los gauchos que dejaron su vida por la independencia y la soberanía de nuestra patria”. Seguido, cuestionó: “Y le dan la posibilidad a este señor que diga boludeces en la radio”.

Por último, advirtió: “Vamos a seguir mostrándole (a Pettinato) por qué se llenan los festivales, por qué queremos tanto al folclore y por qué amamos tanto a nuestra Argentina y nuestras costumbres”.

Qué dijo Roberto Petinatto



En su programa de radio, Pettinato dijo: “El folclore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan, porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence”. Seguido, el saxofonista se refirió a los folcloristas como “un montón de tipos con quenas y bombos”.

“Soy yo el que no lo entiende. Ojalá viniera gente y me dijera: «Mira, vos tenés que entender esto». Pero el folclore, el charanguito, el bombito, la cosa, es ahí. Yo tengo un problema, y sé que mucha gente también lo tiene, y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. Hay algo que vos decís: «No quiero escuchar esto».