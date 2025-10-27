El Gobernador de Catamarca junto a su equipo analizó proyectos y plan de obras a desarrollar

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, presidió esta mañana una reunión de gabinete en la que se definieron pautas de gestión y se avanzó en la agenda legislativa y de obras prioritarias de la Provincia para lo que resta de 2025.

Durante el encuentro, el equipo de Gobierno realizó un balance de las acciones ejecutadas hasta el momento y fijó los objetivos de trabajo para lo que resta del año. Además, dialogaron sobre el plan de obras que formará parte del Presupuesto 2026.

En el plano legislativo, el Ejecutivo provincial comenzó a trabajar en dos proyectos clave: uno vinculado a la instalación de un aeropuerto en la localidad de Londres, departamento Belén, y otro para el fomento del proyecto minero Diablillos-Plata, ubicado en la zona de cooperación entre Catamarca y Salta.

Visita a Laguna Blanca

Por otra parte, el gobernador dispuso que se prioricen las obras de reconstrucción en la comunidad de Laguna Blanca (Belén), afectada en agosto por una fuerte tormenta de viento. En ese marco, el mandatario y parte de su gabinete visitarán el próximo viernes la localidad para supervisar los avances y dialogar con los vecinos.

Asimismo, este martes, está previsto que equipos del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente lleguen hasta la localidad puneña para recorrer obras que se realizan.

De la reunión participaron la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle; la ministra de Cultura, Turismo y Deportes, Daiana Roldán; el ministro de Minería, Marcelo Murúa; el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo; la ministra de Salud, Johana Carrizo; la secretaria de Estado de Gabinete, Luz Soria, y la asesora general de Gobierno, Mara Murúa.