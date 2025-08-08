El Garrahan, agradecido con los medios de comunicación

En las últimas horas, se conoció un comunicado emitido desde el hospital Garrahan, dirigido a los medios de comunicación, en agradecimiento por considerar que el periodismo acompañó el reclamo de los trabajadores, con motivo de la última sesión de Diputados en el Congreso. El Texto completo señala:

“Los trabajadores del Hospital Garrahan queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los medios de comunicación por su acompañamiento objetivo y comprometido a lo largo de nuestro reclamo. La aprobación de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica en la Cámara de Diputados nos llena de esperanza y nos motiva a seguir adelante. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso con que asumieron este tema, dándole un lugar central en sus programas y difundiendo nuestra voz con objetividad. Esta media sanción es un logro colectivo que nos fortalece y nos impulsa a seguir trabajando con pasión y dedicación para garantizar una salud pública de calidad. Estamos orgullosos de ser parte de un sistema de salud que ha destacado a la Argentina por su nivel médico y científico. Sin embargo, sabemos que todavía queda mucho por hacer. La aprobación en el Senado es crucial, y esperamos que nuestros gobernantes entiendan que nuestro reclamo es genuino y está vacío de partidismos políticos. La salud de los niños y niñas en la Argentina no puede ser tema de negociación partidaria, La política de salud es un derecho fundamental que debemos proteger y garantizar.

Muchas Gracias. Trabajadores y trabajadoras del Hospital J.P. Garrahan”.