El funcionario municipal de Valle Viejo que hundió más aún a Susana Zenteno

Cuando crecía el escándalo por el viaje de la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, al Caribe, el secretario general del municipio, Rolando Contreras, no tuvo mejor idea que salir al cruce de las críticas furiosas contra el Ejecutivo, con explicaciones a través de sus redes sociales, que terminaron evidenciando aún más que las acusaciones de las que son objeto, tiene base firme.

Contreras aseguro que la jefa comunal hizo uso de su derecho a un receso laboral, pero reconoció una omisión administrativa en la firma del decreto de traspaso de mando, y defendió el accionar del oficialismo. Por el contrario, ese solo reconocimiento, constituye la falta más grave de Zenteno, motivo que podría derivar en sus suspensión, destitución o juicio político, si además se suma la mentira que presentó para “vacacionar”, al abandono que hizo del cargo.

El funcionario rechazó que se haya configurado acefalía y acusó a sectores opositores y medios locales de construir una “novela” con fines desestabilizadores: “La intendenta de Valle Viejo hizo uso del derecho a un receso laboral. Cuando viaja, debe comunicar que queda en su lugar el presidente del Concejo Deliberante”, comentó, que es precisamente lo que no hizo, y por eso mismo desde el 22 de mayo hasta el 27 inclusive, hubo acefalía.

Contreras reiteró que “el decreto que comunicaba el traspaso no fue rubricado antes del viaje por una omisión. Se olvidó ella de firmarlo o alguna de sus asistentes de hacerlo firmar, lo cierto es que se fue, se olvidó de firmar, ¿ok?”, describe livianamente, como si se tratase de un detalle menor.

Luego, equivoca el concepto cuando analiza: “Pueden criticarla, ¿por qué se fue ahora y no en enero?, o por que se olvidó ella de firmar o alguien de poner a la firma el despacho de ese día. Eso no es un crimen ni un acto ilícito”. Lo dirá la justicia. Ya hay denuncias penales contra ella.

Contreras cuestionó a los medios: “Todo lo demás, lo que pasó después que viajó, es una cuestión ajena a ella y que corre por cuenta de los resortes internos del municipio y por cuenta de los que opinan y escriben el libreto de la novela diaria (porque tiene la trama de una serie o novela importada), distribuida en las redes por el medio local que la edita y publica”. Y siguió: “Claro entonces, lo de la intendenta y lo que le pueden criticar válidamente (que se fuera ahora y no en enero o que se haya olvidado ella o alguna de sus asistentes de hacerla firmar —lo que no es un crimen—)”.

Incluso, comparó la situación con un hecho ocurrido en la política nacional: “Situación similar sucedió cuando Milei viajó a Europa, no le avisaron a la vicepresidenta Villarruel que quedaba a cargo y esta presidió la sesión que expulsó a Kueider del Senado”. Lo que no dice, es que Milei no se escondió para viajar previo mentir que estaba “indispuesto”, algo que sí hizo Zenteno.

El secretario general hunde más a su jefa cuando admite que incluso en sábado ya había desconcierto sobre quién estaba a cargo: “Me pidieron desde Protocolo el día sábado 24 que le avise al presidente del Concejo Deliberante que debía hacerse cargo de presidir el desfile del día domingo porque no estaría Susana. Cabe destacar que no se debe informar los motivos de la ausencia de la intendenta —la figura es razones particulares—, salvo que se ausente por más de 15 días, oportunidad en que incluso debe pedir autorización al Concejo para ausentarse. En dicha oportunidad me comuniqué con el concejal Lucas Cisternas, y le dije: ‘Espero que estés en Catamarca, Susana está complicada o enferma, va a estar ausente’. Cabe destacar, reitero, que la intendenta no debe dar cuenta de su vida privada o de cómo usa sus razones particulares”.

Como Cisternas no podía “reemplazarla” en el acto por el 25 de Mayo, Contreras reconoce que “se le comunicó —tal como prevé la Carta Orgánica— al concejal Iramaín que debía hacerse cargo del Ejecutivo por la ausencia de la intendenta”. Todo informal. El lunes, al advertirse que el decreto no estaba firmado, “me consultan qué hacer y le pedí a la Secretaría de Gobierno que se fijara en los archivos. Ya había pasado una situación similar cuando se había accidentado la intendenta y, al quedar internada en terapia, se comunicó mediante nota de Gobierno que debía asumir las funciones el presidente del Concejo Deliberante. Así se hizo. Se trató el día martes cuando asumió el concejal Lucas Cisternas las funciones del Ejecutivo, desplazando así a Iramaín, que ya no le correspondía, porque Cisternas está primero en la línea de sucesión”.

En el final, Contreras consideró “no hay causal de denuncia de ningún tipo. Solo muchísimas ansias desestabilizadoras y mucho oscurantismo gestionando malas intenciones que desdibujan la verdad”. Habla de la verdad, cuando su jefa tuvo paradero desconocido durante casi una semana, por ir de vacaciones lujosas al caribe, bajo la mentirosa excusa de una indisposición.