El fiscal Stornelli ordenó seguir la causa por presunto espionaje, pero protegió la inviolabilidad de fuentes y domicilios sin orden judicial

El fiscal Carlos Stornelli dispuso esta tarde que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.

“Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, aseveró Stornelli.

Y aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”.

El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.

Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.

Por eso estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.

  • Cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

    Cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

    El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se realizó chequeos médicos en un sanatorio porteño en el marco de la enfermedad que atraviesa. Este martes en el sanatorio Fleni del barrio porteño de Belgrano, el director técnico del ´Xeneize´ se realizó los controles médicos que debe hacerse dos veces por semana.  Según indicaron los familiares y afectos de…

  • Catamarca: Salud firmó convenio para fortalecer el sistema de salud en Antofagasta de la Sierra

    Catamarca: Salud firmó convenio para fortalecer el sistema de salud en Antofagasta de la Sierra

    La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo encabezó un encuentro con referentes de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, del Programa de Integración Educativa Regional (Grupo PIER) y del Hospital Alemán de Buenos Aires donde se firmó un convenio para conformar equipos de profesionales que se instalen en la localidad de Antofagasta…

  • Bullrich denuncia que el espionaje ilegal fue “guardado cautelosamente” para difundirlo en medio de la campaña

    Bullrich denuncia que el espionaje ilegal fue “guardado cautelosamente” para difundirlo en medio de la campaña

    La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el audio grabado en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei  fue producto del “espionaje ilegal” que fue guardado “cautelosamente” para difundirlo en medio de la campaña electoral. “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados,…

  • Catamarca: intentó apuñalar a su pareja y amenazó a policías que lo detuvieron

    Catamarca: intentó apuñalar a su pareja y amenazó a policías que lo detuvieron

    Efectivos policiales llegaron hasta un inmueble de la calle Vicario Segura, entre Córdoba y Pasaje Esmeralda, donde aprehendieron a un hombre de 39 años de edad, quien habría causado daños en el interior de la vivienda de su pareja, una mujer de 36 años, para luego intentar agredirla con un cuchillo tipo tramontina, como así…

  • Catamarca: indagaron al abogado Augusto Filippín

    Catamarca: indagaron al abogado Augusto Filippín

    El abogado Augusto Filippín, imputado por una decena de hechos, fue indagado esta mañana de martes luego de que lo detuvieran por habere quitado la tobillera que le impuso la Justicia por el beneficio de permanecer con prisión domiciliaria que le otorgaran. El abogado defensor, Juan Pablo Morales, dijo que su cliente nunca quiso fugarse,…