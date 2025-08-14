Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El fiscal pidió hoy que Alberto Fernández vaya a juicio oral y público por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el ex presidente de la Nación Alberto Fernández sea enviado a juicio oral y público para ser juzgado por violencia de género contra Fabiola Yañez, su ex pareja y ex primera dama.  González presentó su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini. Para el fiscal, la investigación está cerrada y no quedan medidas de prueba por realizar, por lo que el próximo paso es la elevación a juicio oral del expediente que tiene al ex presidente como único imputado.

La Fiscalía acusó a Fernández de los delitos de lesiones leves y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena es de 18 años de prisión.

La querella que representa a Yañez ya había pedido la elevación a juicio hace un mes. Ahora lo hizo el fiscal González y con los dos pedidos ahora debe opinar la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira.

El juez Ercolini ya le notificó a la defensa de los dos planteos de elevación a juicio oral para que opine. Tiene un plazo de seis días para hacerlo, aunque puede pedir una prórroga. Cuando eso ocurra, el magistrado quedará en condiciones de resolver y elevar la causa a juicio oral.

En esa etapa se sorteará un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py para que lleve a cabo el juicio.

Fuente: Infobae

  • Catamarca: detienen a un joven ladrón domiciliario en el Norte de la Capital

    Catamarca: detienen a un joven ladrón domiciliario en el Norte de la Capital

    Efectivos se constituyeron en la Manzana “G”, del barrio Parque Norte, y se entrevistaron con una joven mujer de 20 años, quien adujo que un joven habría ingresado a su vivienda y perpetró un ilícito, para luego darse a la fuga. Con las características brindadas y tras recorridos preventivos, en la intersección de las calles…

  • Catamarca: condenaron a un automovilista que atropelló y mató a motociclista que era su primo

    Catamarca: condenaron a un automovilista que atropelló y mató a motociclista que era su primo

    La Cámara Penal N°3 emitió sentencia este jueves en el juicio por la muerte de un joven en un trágico choque en el interior provincial, el 22 de febrero de 2018 sobre Ruta 46, altura de Colpes, en el Departamento Pomán, donde murió Jorge Luna, de 26 años. Ramón Marcelo Batallán, primo del fallecido, llegó…

  • El fiscal pidió hoy que Alberto Fernández vaya a juicio oral y público por violencia de género

    El fiscal pidió hoy que Alberto Fernández vaya a juicio oral y público por violencia de género

    El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el ex presidente de la Nación Alberto Fernández sea enviado a juicio oral y público para ser juzgado por violencia de género contra Fabiola Yañez, su ex pareja y ex primera dama.  González presentó su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini. Para el fiscal, la investigación está cerrada y no quedan medidas de…

  • Catamarca: acusan al concejal Franco Iramaín por agredir a una vecina de Valle Viejo: “Estaba sacado”

    Catamarca: acusan al concejal Franco Iramaín por agredir a una vecina de Valle Viejo: “Estaba sacado”

    Esta mañana de jueves, Mabel, vecina del Loteo Rebellato, denunció en Radio TV Valle Viejo que el concejal kirchnerista y zentenista Franco Iramaín, la atacó durante un acto realizado hace pocas horas, ante los reclamos realizados por la mujer. “Estaba sacado”, describió la víctima de la ira del edil chacarero. Mabel detalló que todo se…

  • Un virus provoca el fenómeno de los conejos con tentáculos raros en Estados Unidos

    Un virus provoca el fenómeno de los conejos con tentáculos raros en Estados Unidos

    En las calles y parques de Fort Collins, Colorado, las miradas se detienen frente a un espectáculo extraño. Entre la hierba o cerca de los senderos, algunos conejos muestran crecimientos negros que sobresalen de sus cabezas y rostros, en formas que parecen cuernos, púas o tentáculos retorcidos. Para algunos, su imagen parece salida de una película de terror de bajo…

  • Catamarca: la OSEP y Odontólogos acordaron un nuevo incremento

    Catamarca: la OSEP y Odontólogos acordaron un nuevo incremento

    El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, se reunió este jueves con la flamante comisión directiva del Colegio de Odontólogos, encabezada por su presidenta, María Cecilia Varela Dalla Lasta, para dialogar sobre la actualización en el pago de prestaciones a los profesionales odontológicos. En consonancia a lo acordado con…