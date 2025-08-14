El fiscal pidió hoy que Alberto Fernández vaya a juicio oral y público por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el ex presidente de la Nación Alberto Fernández sea enviado a juicio oral y público para ser juzgado por violencia de género contra Fabiola Yañez, su ex pareja y ex primera dama. González presentó su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini. Para el fiscal, la investigación está cerrada y no quedan medidas de prueba por realizar, por lo que el próximo paso es la elevación a juicio oral del expediente que tiene al ex presidente como único imputado.

La Fiscalía acusó a Fernández de los delitos de lesiones leves y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena es de 18 años de prisión.

La querella que representa a Yañez ya había pedido la elevación a juicio hace un mes. Ahora lo hizo el fiscal González y con los dos pedidos ahora debe opinar la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira.

El juez Ercolini ya le notificó a la defensa de los dos planteos de elevación a juicio oral para que opine. Tiene un plazo de seis días para hacerlo, aunque puede pedir una prórroga. Cuando eso ocurra, el magistrado quedará en condiciones de resolver y elevar la causa a juicio oral.

En esa etapa se sorteará un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py para que lleve a cabo el juicio.

Fuente: Infobae